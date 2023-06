Matilde Brandi, che gambe: tacchi da capogiro

Matilde Brandi ha mandato tutti in tilt. L’ultima foto ha spiazzato i fan, migliaia di like e commenti.

Bellissima, affascinante ma donna dotata anche di grandi capacità all’interno del contesto televisivo italiano. Matilde Brandi nel corso del tempo ha dimostrato di essere una showgirl versatile, pronta a misurarsi con ogni tipo di sfida sul piccolo schermo. La sua carriera è cominciata con il ruolo di ballerina, dove è riuscita a farsi apprezzare dal grande pubblico ma anche dagli addetti ai lavori.

Ha cominciato, tra l’altro, in un contesto molto particolare come la trasmissione ‘Club 92’ con Gigi Proietti. Lì ha avuto ovviamente modo di misurarsi per la prima volta con un contesto importante, al fianco di un artista ancor più importante.

E cosi la sua carriera ha preso corpo in poco tempo, e Matilde è stata in grado di cavalcare l’onda della televisione con grande personalità. La tv, certo, ma non solo! La Brandi è stata di sicuro apprezzata anche per quanto fatto in ambito teatrale, dove ha partecipato a tantissimi spettacoli importanti.

‘Victor Victoria’ con Claudio Insegno, ‘Un pezzo di pazzo’ con la regia di Pier Francesco Pingitore, ed ancora ‘Spettacoloso’ di Manlio Dovì. Insomma, lavorare con registi importanti le ha ovviamente anche permesso di sviluppare diverse capacità oltre a quelle legate alla danza che le hanno permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. E cosi Matilde col tempo ha avuto anche modo di saggiare il peso della conduzione televisiva.

Matilde Brandi, stavolta ha mandato tutti in tilt

Lei non si è mai tirata indietro ed ha colto le diverse occasioni che si sono presentate nei contesti più disparati. E cosi abbiamo visto la Brandi anche in diverse piccole emittenti, private, dove è stata in grado di stupire tutti con il suo stile di conduzione. Ma la grande tv, quella di RAI e Mediaset, è rimasta tanto legata alla sua figura, cosi come il grande pubblico.

Per questo abbiamo rivisto prontamente Matilde su queste frequenze. ‘Tale e Quale Show’ nel 2018 e ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020, sono stati i due programmi che le hanno dato modo di mostrare sé stessa sotto diverse sfaccettature e punti di vista. Il reality di Mediaset, in particolare, è stato un viatico concerto per far conoscere Matilde anche sotto il punto di vista personale.

Poi ci sono i social, dove lei è ormai a abituata a pubblicare molto della sua vita. E cosi anche in queste ore è spuntata una foto su Instagram che ha mandato tutti in tilt. Labbra sinuose, sguardo inteso ed una bellezza che è rimasta praticamente immutata rispetto ai primi anni di carriera. I segni del tempo che passa non hanno scalfito la luce che emana Matilde, ormai da 30 anni.