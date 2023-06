Inter: accordo trovato col Chelsea, in settimana la firma

Il calciomercato può sbloccarsi per l’Inter in vista delle prossime ore, perché ora arriva una notizia importante riguardo un accordo che si starebbe per chiudere per il calciatore.

Pronta la reazione a catena che coinvolgerebbe anche il club italiano pronto a dover lasciar partire alcuni profili importanti in vista della prossima stagione.

Dopo la Champions League persa in finale per l’Inter non sarà facile tenere tutti, in molti possono pensare di essere arrivati alla fine dell’avventura e di aver chiuso un ciclo con la società italiana.

Calciomercato Inter: pronto il trasferimento

Sarà un mercato davvero lungo quello di quest’estate per l’Inter. La società italiana è arrivata fino in finale di Champions League, persa contro il Manchester City per 1-0 e potrebbe anche smantellare parte della rosa. Un effetto opposto dovuto dal fatto che tanti giocatori sono in maglia nerazzurra da tanto tempo e dopo una delusione del genere possono pensare di cambiare per trovare nuovi stimoli. Sono davvero tanti i giocatori che piacciono alle big straniere dalla rosa dell’Inter come: Onana, Bastoni, Barella, Dimarco, Brozovic, Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Tutti giocatori chiave e punti di riferimento di società e Inzaghi che possono da un momento all’altro andar via. Sarà una lunga estate e già nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi, perché ora un giocatore è pronto al trasferimento e a cambiare maglia. Questo inciderebbe tanto sul mercato dell’Inter perché c’è il Chelsea intenzionato a chiudere poi l’affare subito dopo.

Il club londinese ha diversi obiettivi in Serie A e alcuni di questi in cima alla lista giocano proprio per l’Inter. Nelle prossime ore si saprà di più riguardo quello che sarà il trasferimento di uno dei calciatori che può lasciare l’Italia e andare a giocare con il Chelsea.

Chelsea: via Mendy, si punta Onana dell’Inter

Accordo trovato fra l’Al Hilal e l’entourage di Edouard Mendy: il portiere del Chelsea andrà a giocare in Arabia Saudita e firmerà un ricco contratto fino al 2026. Restano ora da limare soltanto i dettagli della trattativa tra i due club. A riportarlo è il collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Con l’addio di Mendy il Chelsea dovrà acquistare un nuovo portiere e tra gli obiettivi ci sarebbe proprio Onana dell’Inter che da tempo piace ed è seguito dal club londinese. Già in questa settimana si può provare l’affondo.

Inter: il prezzo di Onana per il Chelsea

L’Inter chiede per il trasferimento di Onana circa 50 milioni di euro e per una cifra tra i 40 e 45 milioni si può chiudere. Il Chelsea riflette ed è pronto a prendere un nuovo portiere, con l’arrivo del camerunense che potrebbe far fare una grande plusvalenze ai nerazzurri visto che è arrivato gratis qualche anno fa.