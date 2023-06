Ricorso e ripescaggio: c’è l’annuncio

Un club ha ufficializzato un ricorso ed ora il ripescaggio è sempre più vicino. E’ arrivato l’annuncio ufficiale.

La scadenza delle iscrizioni è fissato nella giornata di domani e per questo motivo la strada è assolutamente da scrivere per diversi motivi e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Un club ha annunciato di aver presentato un ricorso in FIGC contro illeciti e quindi il ripescaggio è assolutamente possibile. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se questo tentativo avrà successo oppure no.

E’ guerra tra club: presentato il ricorso, i dettagli

Come sempre accade in Italia, la composizione dei campionati sarà decisa dai ricorsi e per questo motivo quasi certamente bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Per il momento non sono presenti abbastanza incertezze, ma tutto può accadere in futuro e quindi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Ma un club ha deciso di scendere in campo e dichiarare guerra ormai ad una squadra e la battaglia si preannuncia a nessuna esclusioni di colpo. Il Brescia in un comunicato ha riferito di aver presentato un ricorso in FIGC per illeciti. Un chiaro riferimento alla questione Reggina, ma per il momento si tratta di un tentativo che non dovrebbe dare particolari risultati positivi. Per questo motivo le speranze di un ripescaggio sono davvero minime, ma il Brescia non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale alla fine sarà la decisione anche della stessa FIGC. Ad oggi il caso Reggina non sembra cambiare molto e quindi ci attendiamo che i calabresi ancora una volta giocheranno in Serie B, ma tutto potrà ancora succedere.

Brescia: presentato ricorso per il ripescaggio

Il Brescia spera ancora nel ripescaggio e non si tratta di un qualcosa di semplice nonostante il ricorso del club lombardo. La Reggina quasi certamente giocherà la prossima Serie B anche se un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore considerando che ben presto ci saranno delle comunicazioni ufficiali.

Cellino, comunque, non ha nessuna intenzione di mollare la presa ed è pronto ricorrere in tutte le sedi per cercare di avere un ripescaggio che al momento appare davvero improbabile.