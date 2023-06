Scambio bomba e doppio scippo: addio Juve

Un giocatore della Juventus è pronto a salutare Torino e potrebbe essere inserito in uno scambio. Inoltre per i bianconeri rischia di sfumare un obiettivo per la difesa.

La Juventus si prepara ad affrontare un’estate importante per progettare la prossima stagione. Al momento varie trattative sono sul tavolo, ma ancora molte non sono state chiuse. Una delle poche certezze è che l’allenatore sarà ancora Massimiliano Allegri. Max dopo le feroci critiche da parte dei tifosi è rimasto e non ha intenzione di lasciare Torino.

Il suo contratto è valido ancora per due anni. Per il mercato l’uomo scelto è Manna. Giuntoli ancora non è libero dal Napoli e i bianconeri non possono più perdere tempo. La passata stagione è stata un disastro: settimo posto in classifica a causa della penalizzazione e nessun trofeo alzato.

Bisognerà cambiare marcia per cercare di tornare a vincere sia in Italia che in Europa. Parte in questi giorni la caccia al Napoli campione in carica, ma la situazione economica non è delle migliori. Probabilmente una cessione importante ci sarà e intanto sfumano anche i primi colpi di mercato. Un difensore ricercato da tempo potrebbe andare in un top club europeo e c’è anche uno scambio in vista.

Juventus, doppio scippo di una big europea: tutti i dettagli

La Juventus è al lavoro per formare la squadra del prossimo anno. Cuadrado non rinnoverà il suo contratto: il colombiano andrà via a parametro zero. Una perdita importante per Allegri. Anche per questo i bianconeri stanno puntando molto su Castagne. L’ex Atalanta, ora in forza al Leicester, è vicino al ritorno in Italia. Piace anche Pau Torres ma nelle ultime ore sullo spagnolo è piombato il Bayern Monaco.

È lui il primo colpo che rischia di svanire. Il centrale del Villarreal è seguito da diverso tempo, ma adesso i bavaresi stanno cercando di affondare il colpo. Lui potrebbe andare in Germania per giocare la Champions League. Il Bayern sta rifacendo la difesa da capo ed è in arrivo anche Kim dal Napoli.

I due club si dovrebbero incontrare a breve per parlare di Dusan Vlahovic. Il serbo viene da un’annata molto deludente e potrebbe essere sacrificato per fare il mercato. L’ex Fiorentina piace molto al Bayern Monaco che vuole scommettere su di lui. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di uno scambio. Per diminuire la cifra potrebbero mettere sul piatto Pavard. Il francese è alla ricerca di una squadra e come detto in precedenza la Juventus cerca rinforzi sulla fascia destra.