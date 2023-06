Serie A: vendono il club, la nuova proprietà è USA

Novità importanti in Serie A con la cessione del club. Prossime settimane decisive, nuova proprietà e soci dagli USA

Un cambiamento improvviso con la possibile cessione della società. In pochi giorni tutto è cambiato con le novità che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. Ci sarebbero già stati contatti con estimatori da tutto il mondo, in particolar modo anche dagli USA.

La Serie A sta acquistando nuovamenta appeal dopo anni vissuti in inferno. Il calcio italiano si sta confermando nuovamente su buoni livelli in vista delle prossime stagioni. Così tanti soci e imprenditori sarebbero sul punto di fare la voce grossa in Italia prelevando società gloriose. Attenzione in casa Monza dopo la scomparsa improvvisa di Silvio Berlusconi, che ha lasciato tutti senza parole. I prossimi giorni saranno così decisivi per delineare quello che succederà a livello societario con Galliani sempre presente.

Serie A, scomparsa Berlusconi: il Monza può essere ceduto

Sono stati giorni duri da digerire con l’addio a Silvio Berlusconi, che ha rilevato nel 2018 il Monza dalla Serie C. Una cavalcata entusiasmante arrivando così ad essere protagonista in massima serie sotto la gestione di Raffaele Palladino.

La scomparsa di Berlusconi ha scombussolato i piani del Monza. Al momento, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro del club brianzolo non è in bilico. Negli ultimi mesi si è parlato di nuovi possibili investitori per entrare come soci di minoranza.

E così sono arrivate manifestazioni di interesse dal Medio Oriente, dagli Usa e anche dalla Grecia con il profilo avvincente di Evangelos Marinakis, che è già proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forrest. La ricerca per un nuovo socio non si fermerà, seppur con una piccola quota. Il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, sarà più coinvolto nell’amministrazione del club insieme ad Adriano Galliani, che è rimasto da sempre al fianco dell’ex Premier, venuto a mancare negli ultimi giorni.

Dalla Serie C ad un passo dalla zona Europa: il Monza ha avuto tanti estimatori in giro per il mondo. Berlusconi è stato capace di rivoluzionare il club brianzolo ristrutturando anche lo stadio l’U-Power Stadium. Quest’ultimo potrebbe essere intitolato all’ex premier. Il Monza è in costante crescita per ampliare così anche il mercato: attenzione ai prossimi giorni con la figura di Galliani sempre molto centrale nelle dinamiche della società milanese.