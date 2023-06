Si chiude per 10 milioni di euro, addio Roma

La Roma ha già mosso i primi importanti passi per il mercato in entrata, ma ora si pensa anche alle cessioni: in arrivo 10 milioni di euro.

I giallorossi sono fra i club più attivi sul calciomercato. Dopo aver chiuso due importanti operazioni in entrata, però, è il turno di una in uscita.

Archiviata la stagione appena conclusa, la Roma ha mosso subito dei passi importanti per il futuro della rosa. In questi giorni sono stati ufficializzati gli arrivi di Aouar e N’Dicka a parametro zero rispettivamente da Lione ed Eintracht Francoforte. Inoltre, Smalling ha prolungato il proprio contratto scongiurando così un addio immediato.

Tiago Pinto e Mourinho sono al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra: ora l’obiettivo primario è Scamacca, ma il West Ham non intende cederlo in prestito. Nel frattempo, però, si ragiona anche sulle eventuali uscite: è vicina una cessione da 10 milioni.

Roma, la cessione porta 10 milioni

La stagione della Roma si è chiusa in un modo amaro in seguito alla sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia ai rigori. I giallorossi hanno così mancato la possibilità di disputare la prossima Champions League, obiettivo che inseguiranno l’anno prossimo. Per raggiungerlo, la dirigenza e Mourinho stanno lavorando ad una rosa di livello superiore aggiungendo innesti di livello: Aouar e N’Dicka sono stati i primi, ma il mercato è ancora molto lungo e ci saranno altri colpi da qui all’inizio del campionato.

Dall’altro lato, però, ci sono delle cessioni da mettere in conto per poter snellire la rosa e finanziare i nuovi acquisti. Alcuni giocatori sono in bilico e potrebbero essere ceduti poiché non rientrano più nel progetto tecnico. Uno dei big non sicuro della permanenza sarebbe Ibañez, che potrebbe avere meno spazio dopo l’arrivo di N’Dicka, ma per ora non ci sarebbero trattative concrete. Chi è già vicino all’addio, invece, è Kluivert.

L’olandese rientrerà dal prestito al Valencia, ma non ha chance di rimanere in giallorosso. Lui stesso ha recentemente dichiarato di essere stanco di essere costantemente mandato in prestito (quello in Spagna è stato il terzo dopo quelli al Lipsia e al Nizza) e di volere una cessione definitiva. Secondo varie indiscrezioni, il suo passaggio al Bournemouth è ad un passo per circa 10 milioni di euro.

Il club inglese è reduce dalla salvezza conquistata in Premier League e a gennaio aveva già trattato con la Roma per Zaniolo. Quella trattativa non si è chiusa per il meglio, ma questa volta sembrano esserci le premesse giuste per arrivare alla fumata bianca.