Annuncio in vista: sarà il nuovo allenatore, ritorno in Italia

Dopo l’esperienza in Campania e vissuta in Serie A, ecco la scelta del club italiano sul nuovo allenatore.

Perché sono stati diversi i rumors legati all’approdo in panchina con diversi candidati per il club in questione, oltre alla candidatura stessa dell’allenatore, anche su diverse panchine all’estero.

Perché in Grecia si erano fatti diversi nomi come quelli di Pirlo, Gattuso, Nicola e molti altri, ma alla fine secondo quanto riferito da uno dei principali quotidiani in Italia, potrebbe tornare ad allenare proprio in Italia, per scelta ben precisa della società.

Scelta fatta, sarà lui il nuovo allenatore: ritorno in Italia

Aveva fatto bene in Italia, precisamente in Campania, nella sua ultima esperienza in Serie A.

La scelta dell’esonero, che ha portato poi ad importanti stravolgimenti per quella che è stata l’annata vissuta dal suo successore, ha fatto probabilmente bene al club e all’allenatore che adesso è a caccia di nuove importanti esperienze.

La stessa, per Davide Nicola, potrebbe essere comunque ad alti livelli. Perché a puntare tutto su di lui sarebbe lo Spezia, con il patron Platek pronto a proporgli un posto da nuovo allenatore, con l’obiettivo di riportare i liguri in Serie A nel giro di un anno o due.

Nicola come nuovo allenatore dello Spezia: la notizia

A riferire la notizia sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport che, per il 2024 che sarà dello Spezia, svelano l’approdo possibile di Davide Nicola in qualità di nuovo allenatore dei liguri.

Dopo aver vissuto anche un’esperienza al Genoa, proprio in Liguria, Davide Nicola sarà pronto alla nuova avventura. Un’esperienza nella quale vorrà essere protagonista, dopo i rumors di calciomercato per gli allenatori che lo hanno visto comunque protagonista appunto, anche per il calcio d’Europa. Assieme a Gattuso è tra i candidati per un posto tra le panchine del calcio greco, ad alti livelli, ma è ancora in Italia che potrebbe vivere il proprio futuro, Davide Nicola.

Ultime sullo Spezia: Nicola ad un passo, ma c’è un’alternativa

Nicola è l’idea numero uno per lo Spezia, con la famiglia Platek che ripartirebbe da lui per il grande obiettivo della promozione immediata in Serie A. Qualora dovessero venir meno i presupposti però, occhio alla posizione di Luca D’Angelo come possibile candidato per un posto in panchina. Andrea Pirlo, che lo Spezia cercava ancor prima del suo approdo alla Juventus, in Prima Squadra, è un nome che ad oggi risulta troppo complesso considerando la sua voglia di allenare ad alti livelli, magari proprio in Serie A.