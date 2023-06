Xavi dà il via libera: scambio con l’Inter

L’Inter, durante l’estate, potrebbe tornare a trattare col Barcellona: spunta il clamoroso scambio voluto da Xavi

Mancano una manciata di giorni alla riapertura del calciomercato estivo che dal 1 luglio 2023, per l’Inter, potrebbe portare molte novità agli ordini di Simone Inzaghi. Dalla Spagna, poi, arrivano novità già estremamente rilevanti per la rosa meneghina.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano ‘Sport.es’, il tecnico del Barcellona Xavi avrebbe preso un’importante decisione in vista dell’imminente riapertura del calciomercato estivo. Una sessione che, tra i tanti club, vedrà l’Inter come una delle sicure protagoniste di un’estate caldissima. Il nome al centro dell’interesse del Barcellona è ancora una volta quello di Marcelo Brozovic. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, per il croato già da diverso tempo sono state aperte le porte per l’addio.

Lo scorso gennaio, nell’ambito dello scambio per Franck Kessie, l’ex Dinamo Zagabria è stato davvero ad un passo dalla maglia blaugrana. Xavi, in questo momento, si aspetta dei rinforzi dalla dirigenza catalana e proprio in quella zona del campo. Ma le finanze del Barcellona non sono quelle di un tempo: bisognerà fare di necessità virtù e cercare di cogliere le occasioni giuste.

Brozovic al Barcellona: scambio in discesa

Brozovic può tornare ad essere una delle più ghiotte, visto che l’Inter è pronta a cederlo e adesso lo stesso Xavi si sarebbe convinto a dare il via libera ad uno scambio con la società lombarda. Sul piatto, ancora una volta, Franck Kessie che all’Inter piace e non poco. A gennaio, da Barcellona, i dubbi erano incentrati soprattutto sulla differenza d’età tra i due – l’ivoriano è quattro anni più giovane dell’interista – ma adesso tutto sembrerebbe essere stato superato.

Xavi ha già parlato con la dirigenza, chiedendo di portargli Brozovic, anche attraverso lo scambio già chiacchieratissimo nel recente passato. Le due società, viene riferito, sono in continuo contatto e pare proprio che a breve dovrebbe esserci un incontro tra le parti per discutere dell’eventuale scambio Kessie-Brozovic.

Intanto, con il benestare dell’allenatore dei campioni di Spagna, tutto potrebbe essere più in discesa. All’Inter piace anche Eric Garcia, ma questo è un discorso che potrebbe svilupparsi parallelamente.

Adesso il Barcellona punterà ad una profonda riflessione con la decisione finale sullo scambio tra il croato e l’ex milanista. Sembra che, nel caso in cui i catalani non dovessero riuscire a cedere Kessie per una cifra di almeno 30 milioni di euro, allora l’affare con l’Inter potrebbe finire per decollare una volta per tutte.