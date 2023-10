Esonerato Ancelotti: è successo tutto in hotel

Carlo Ancelotti a Napoli, la prima volta dopo il suo esonero. La grande sfida contro il Real Madrid è stata l’occasione per ricordare l’episodio legato a un hotel.

E’ tornato a Napoli per la prima volta dopo il clamoroso esonero del 2019. Carlo Ancelotti, nonostante l’esperienza negativa, ha comunque lasciato il segno. Una “macchia” nella sua prestigiosa carriera: fu cacciato dal presidente Aurelio De Laurentiis a dicembre, dopo che la squadra aveva ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un esonero giunto dopo una vittoria, proprio in coppa, e quindi dal sapore ancora più amaro. L’allenatore pagò per tutti l’ammutinamento della squadra, che proprio alla vigilia di quella partita si rifiutò di obbedire al presidente, che aveva imposto un ritiro positivo a causa dei deludenti risultati in campionato.

Ancelotti ebbe una posizione ondivaga: in conferenza stampa si disse contrario a questa scelta, ma quando il giorno dopo, successivamente alla partita, la squadra rifiutò di tornare in sede, fece una scelta sorprendente. Ancelotti andò in ritiro da solo, lasciando che i giocatori tornassero nelle loro case. Un comportamento che fece infuriare De Laurentiis, che accusò l’allenatore di non avere lo spogliatoio sotto controllo.

Carlo Ancelotti e l’hotel a Napoli: un episodio è legato al suo esonero

Ancelotti non volle mettersi di traverso all’intera squadra, che “capeggiata” da qualche sobillatore non ubbidì alle direttive societarie. Ma Ancelotti non è il tipo da invischiarsi in situazioni di questo tipo, e preso atto che la squadra era ormai ribelle, di fatto accettò la scelta di De Laurentiis.

E pure il presidente, dal canto suo, non poteva fare altro che prendere una decisione forte per dare una segnale alla squadra. Non a caso scelse poi Gattuso che in quanto a carattere ne aveva da vendere.

E a quanto si racconta l’esonero a “Carletto” fu comunicato da De Laurentiis mentre l’allenatore era in albergo, un lussuoso hotel sul lungomare di Napoli. Tra i due ci fu una videocall nella quale, di fatto, concordarono l’addio anche dal punto di vista economico.

E la storia ha voluto che Ancelotti è tornato da grande ex a Napoli proprio in quello stesso hotel, ma stavolta da allenatore del Real Madrid, dove nel suo secondo ciclo spagnolo ha praticamente vinto tutto, tornando a Napoli sicuramente a testa alta. Con ironia, lo stesso Ancelotti ha minimizzato l’esonero, spiegando che per come si sono messe le cose non fu poi così negativo.