“Lukaku più decisivo di Vlahovic”: scatta un’altra bufera

Con la stagione iniziata da poco meno di due mesi, iniziano ad arrivare le prime impressioni dal mondo dei social network.

Nonostante la stagione sia iniziata da pochi mesi, ci sono già diversi calciatori che stanno facendo un enorme differenza nel proprio club.

Tra questi troviamo senza dubbio Romelu Lukaku, arrivato nella capitale negli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante belga, nonostante una preparazione estiva non delle migliori, sta conquistando sempre di più allenatore e tifosi, con José Mourinho che sembra non poterne fare più a meno.

Nelle prime sei giornate tra campionato ed Europa League, infatti, sono già quattro le reti messe a referto, segno di quanto il classe 1993 si stia imponendo nella capitale. Il paragone con gli altri bomber del nostro campionato, quindi, sta già prendendo forma sui social network, con diversi addetti ai lavori che stanno già emanando le proprie “sentenze”.

Lukaku più decisivo di Vlahovic, il giornalista non ha dubbi: “Lo dimostrano gli ultimi due anni e mezzo alla Juventus”

Come già accennato, Romelu Lukaku sta stupendo tutti in questo inizio di stagione. Non ovviamente per le sue qualità, ma per via di una preparazione che non è stata certamente delle migliori.

Il belga, infatti, si è allenato praticamente da solo in estate, e questo poteva portarlo ad essere in netto ritardo di condizione. “Big Rom” ha però dimostrato di essere in forma strepitosa, caricandosi sulle spalle una Roma che ha iniziato la stagione con non poche difficoltà.

Il paragone con i grandi bomber di A, quindi, inizia a prendere forma, con diversi addetti ai lavori che già hanno detto la propria opinione su social. Di Romelu Lukaku, infatti, ne ha parlato Fabio Ravezzani sul proprio profilo X.

“Io resto dell’idea che Lukaku sia enormemente più decisivo di Vlahovic per le sorti di una squadra (e lo dimostrano gli ultimi due anni e mezzo di Juve), ma vedo che molti la pensano diversamente solo per la carta d’identità”. Queste le dichiarazioni del giornalista sul noto social network, dichiarazioni che hanno scatenato un grande dibattito nei commenti.

Per Romelu Lukaku iniziano quindi ad arrivare i primi attestati di stima, con il calciatore pronto a portare la Roma in alto sia in Italia che in Europa. Dusan Vlahovic sarà chiamato a rispondere sul campo a suon di gol, per cercare di far cambiare idea a chi, oggi, lo vede nettamente dietro al collega di reparto.