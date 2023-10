Caterina Balivo scosciatissima, le sue gambe infiammano il web

Caterina Balivo, l’ex modella si conferma tra le presenze più amate della tv e dei social: visione con un abito clamoroso e gambe in mostra.

Una delle migliori esemplificazioni del celebre detto ‘La classe non è acqua’ possiamo trovarla senza ombra di dubbio in Caterina Balivo. L’ex modella è da anni sulla breccia nel mondo dello spettacolo, una bellezza raffinata e insieme ultra seducente che trova sempre il modo di colpire al cuore gli ammiratori.

Nel 1999, a diciannove anni, sfiorò la corona di Miss Italia, finendo terza. Quell’anno, a imporsi, fu Manila Nazzaro. Ma per Caterina fu solo il primo passo di una fortunatissima carriera sul piccolo schermo e non solo.

Valletta di svariati programmi e poi autorevole ed elegante conduttrice, nel corso degli anni si è fatta apprezzare sempre di più dal pubblico, con programmi passati alla storia come Detto-Fatto e Vieni da Me, che sulla Rai, negli anni scorsi, hanno raccolto un grande successo, soprattutto grazie alla sua presenza.

La lunga militanza nell’ammiraglia pubblica si è interrotta per un breve periodo, lo scorso anno, in cui Caterina si è messa alla prova su La7, con il quiz game Lingo. Per poi ritornare ancora alla Rai, con il nuovo format del primo pomeriggio, La volta buona, in sostituzione di Domani è un altro giorno di Serena Bortone.

Caterina Balivo, sotto la gonna gambe chilometriche e da vertigini: Instagram in delirio

Per adesso, secondo telespettatori ed esperti, la riuscita del programma non è ancora consona alle aspettative. Ma l’esperienza e il carisma di Caterina, alla lunga, dovrebbero invertire la rotta.

Nel frattempo, ciò che mette senza ombra di dubbio tutti d’accordo, è la sua presenza scenica, che trasuda sempre di fascino e sensualità da vendere, quelli cui ci ha abituato in tutti questi anni e che non sfioriscono mai.

Nell’ultimo post condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta quasi un milione e mezzo di followers, Caterina ha sfoggiato un fantastico abito con gonna piuttosto corta in grado di mettere in evidenza le sue gambe perfette. Un dettaglio, quest’ultimo, che i fan di lunga data conoscono piuttosto bene, ma non per questo meno attraente e seducente, anzi. Una visione di grande eleganza e sensualità che raccoglie i soliti complimenti da parte di tutti.