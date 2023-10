Colpo di scena Napoli, addio a sorpresa per il senatore

Annata particolare per il Napoli che a fine stagione potrebbe fare i conti con la partenza di un senatore: addio a sorpresa.

Via da Napoli, portandosi con sé tutta la malinconia di un matrimonio che finisce, ma anche la sorpresa perché tutto lasciava presagire ‘amore’ eterno.

Nell’anno particolare della squadra campione d’Italia, c’è anche da pensare al futuro. Un futuro che potrebbe non vedere alcuni dei protagonisti della cavalcata scudetto. Facile pensare, quando si parla di cessioni estive, a Victor Osimhen: il caso Tik Tok, il rinnovo che – proclami a parte – ancora non arriva, la certezza che di squadre pronte a firmare un lauto assegno ce ne sono diverse. Tutto questo fa pensare che quello in corso sia l’ultimo anno del bomber nigeriano in azzurro.

The last dance per il 9 dei partenopei, ma non soltanto per lui. Un po’ a sorpresa, infatti, potrebbe essere anche l’ultima stagione di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli in dosso. Un addio sfiorato già quest’estate, quando la lauta offerta saudita aveva fatto cadere in grande tentazione il centrocampista polacco e la società azzurra.

Alla fine, le parti hanno deciso di continuare ancora insieme, hanno convenuto che il momento dell’addio non era ancora arrivato e che la maglia con il 20 dietro e lo scudetto in petto doveva continuare ad essere vestita da chi a Napoli ha scritto indelebili pagine di storia.

Calciomercato Napoli, Zielinski può andare via

Indelebile come il tuffo a terra dopo la rete di Raspadori contro la Juventus dello scorso anno. Un gesto di liberazione, divenuto simbolo iconico del Napoli campione d’Italia. Zielinski in azzurro ha fatto la storia, ma ora può diventare ex perché il contratto in scadenza nel 2024 spinge a riflessioni da parte sua e della società.

Dopo il no all’Arabia Saudita, il polacco ha iniziato alla grande la stagione: prestazioni sempre convincenti, forse uno dei migliori del Napoli di Rudi Garcia. Il gol con il Real Madrid ha suggellato un inizio positivo di annata, una stagione che potrebbe chiudere il matrimonio tra Zielinski e i partenopei.

L’atto conclusivo di una storia iniziata nel 2016 e costellata di vittorie sfiorate e trionfi indimenticabili. Come lo sarà, quando arriverà il momento dei saluti, Zielinski per i tifosi del Napoli. Ad oggi di rinnovo non si parla più ed allora immaginarlo lontano da quella maglia che per sette anni ha rappresentato la sua seconda pelle non è utopia.

Si pensava ad un matrimonio eterno, ma la ‘cerimonia’ (leggi rinnovo) deve ancora essere celebrata e potrebbe non esserci mai. Con un addio che si porterebbe con sé un pizzico di malinconia e un bagaglio ricco di dolci ricordi tricolore.