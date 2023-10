Lato B mozzafiato: il selfie di Cecilia Rodriguez lascia di sasso

Cecilia Rodriguez scatenata come sempre con scatti e selfie super provocanti, la showgirl argentina sfodera un super lato B.

Durante la sua carriera, ha inizialmente dovuto fare i conti con l’ombra piuttosto ingombrante di sua sorella Belen, che se da un lato le ha fatto da apripista nel mondo dello spettacolo, dall’altro era una scomoda pietra di paragone.

Ma Cecilia Rodriguez, con il passare del tempo, ha saputo ritagliarsi un proprio spazio autonomo e oggi è una stella di prima grandezza che risplende di luce propria. La modella e showgirl argentina, 33 anni, è uno dei personaggi oggi più amati del mondo dello spettacolo, con bellezza, stile ed eleganza da vendere, che non hanno proprio niente da invidiare a quelli della sorella maggiore.

Cecilia spopola come volto richiestissimo dai principali brand, con una presenza che nei principali eventi mondani si fa sempre notare, e anche sui social lascia sempre segni evidenti del suo passaggio. Su Instagram, può vantare un seguito di tutto rispetto, da oltre 4 milioni e 700 mila followers.

I riscontri positivi che la riguardano arrivano in maniera trasversale sia dal pubblico femminile che da quello maschile. Classe e sensualità, come sappiamo, non le mancano di certo e sono in molti a seguire i costanti aggiornamenti sulla sua vita, con immagini che spesso e volentieri mandano in tilt la community.

Cecilia Rodriguez di spalle allo specchio, posteriore da infarto: un dettaglio che infiamma Instagram

Avviene così anche per quanto concerne gli ultimi post. Cecilia e il suo Ignazio Moser si stanno concedendo un piccolo supplemento di estate con una breve vacanza a Ibiza. La coppia, come sempre, appare complice e felice. E ad attirare l’attenzione c’è il solito fascino esplosivo della ‘Chechu’.

Tra i vari selfie pubblicati dall’arcipelago delle Baleari, in albergo, uno particolarmente intrigante che la ritrae allo specchio, di spalle, sfoggiare un costume aderentissimo che evidenzia le sue curve sinuose. Quelle del lato B, soprattutto, una visione che non può certamente passare inosservata e che attira complimenti da ogni dove.

Like e commenti entusiasti si sprecano e sovrastano le voci critiche degli haters che non mancano mai. La stragrande maggioranza del pubblico è comunque tutto dalla parte di Cecilia, che dalla sua ha una bellezza unica e dal fascino sublime.