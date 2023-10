Roma: Friedkin esonera Mourinho, il sostituto è già in viaggio

Cambiamenti in vista per la Roma dei Friedkin che sembrano avere le idee chiare per il possibile cambio allenatore: via Mourinho e dentro un nuovo tecnico che possa svoltare.

Il progetto giallorosso rischia di essere già compromesso ad inizio stagione al terzo anno con il portoghese in panchina. Il tecnico non riesce a dare continuità e per questo vuole cambiare.

Costerà cara la prossima sconfitta della Roma all’allenatore attuale che non è più visto come intoccabile dalla società e ora anche la piazza giallorossa che sono pronti a cambiare per il bene del club.

Esonero Mourinho: Friedkin ha deciso per la Roma

Situazione difficile da gestire questa attuale in casa Roma, perché i Friedkin ora sembrano avere le idee piuttosto chiare sul progetto del club giallorosso che deve andare avanti con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti. In questo momento la società lotta per la parte bassa di classifica e ha già perso diversi punti dalle prime della classe che a fine anno possono essere decisivi.

Ora anche il club non sembra più avere fiducia in pieno dell’allenatore che ha deciso di restare in questi anni nonostante le difficoltà. Adesso nella Roma si parla di quello che può essere l’esonero di Mourinho, con l’allenatore che sembrerebbe non essere più in grado di allenare i sardi con il passare delle settimane.

Roma: esonero Mourinho, Flick il sostituto

Clamoroso quanto accaduto a Roma in queste ore, Dan Friedkin ha deciso di voler esonerare Mourinho in caso di sconfitta col Cagliari e ha già trovato anche il sostituto. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport sono sicuri che in Germania ci sia pronto Hans Dieter Flick per sostituire il tecnico portoghese.

La Roma è quindi pronta a ripartire da un nuovo allenatore con Hans Dieter Flick che prenderebbe il posto dell’esonerato Mourinho se nelle prossime settimane le cose non dovessero andare per il meglio.

Roma: Hans Dieter Flick in arrivo, chi è?

Hans Dieter Flick è un allenatore di calcio tedesco che dopo essere stato per anni il vice di Trapattoni al Salisburgo, Low nella Germania e di Kovac al Bayern Monaco ha avuto la sua occasione di diventare l’allenatore della prima squadra proprio del Bayern dove ha ottenuto diversi trofei importanti in due anni come anche la Champions League. Successivamente è stato anche il ct della Nazionale tedesca per due anni fino a qualche settimana fa, per poi essere esonerato.

Adesso è pronto ad una nuova panchina e aspetta l’occasione giusta da svincolato. Pare proprio che quella di Roma sia una possibile avventura che intrighi molto il tecnico tedesco Hans Dieter Flick che arriverebbe in Italia per prendere il posto di José Mourinho.