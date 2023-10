Juventus: ha detto ‘no’ a Giuntoli, rifiutato il nuovo contratto

La Juventus si sta provando già a portare avanti con il progetto in vista dei prossimi mesi e di questa stagione dove nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbero arrivare nuovi acquisti.

Ci sono diverse trattative che la società bianconera porta avanti tra rinnovi e nuovi colpi che arriveranno a gennaio per l’immediato o in vista della prossima stagione, perché ora c’è l’intenzione di dare una continuità al lavoro che si fa in campo e fuori.

Bisognerà attendere ancora un po’ prima di capire come andrà a finire il prossimo mercato di gennaio, intanto, la Juve sta cercando di mettere in chiaro alcune cose visto che ci saranno degli investimenti da fare.

Calciomercato Juventus: Giuntoli a lavoro per gennaio

Dopo il caso doping di Pogba e quello scommesse di Fagioli, la Juventus è costretta ad intervenire nella sessione di calciomercato di gennaio per piazzare nuovi colpi importanti che possano essere decisivi già per questa stagione. La piazza e la società vogliono lottare per i primi posti e per lo scudetto, per questo motivo il club proverà ad accontentare in tutti i modi l’allenatore Max Allegri. Bisognerà dargli alcuni nuovi innesti in quella zona di campo.

Sono diversi gli obiettivi che la Juventus ha fissato per il prossimo anno, quando a gennaio 2024 interverrà sul mercato per provare a prendere dei nuovi giocatori. In questi mesi, intanto, si lavora anche ai rinnovi di contratto con alcuni giocatori chiave del progetto Allegri che vanno blindati.

Juventus: Zielinski l’obiettivo di Giuntoli

Sono diversi i giocatori della Juventus che trattano con il club per prolungare per altri anni. Infatti, ci sono i vari Gatti, Rabiot, Chiesa e Vlahovic tra i principali obiettivi. Mentre si valutano i rinnovi si prova a capire anche chi può essere il prossimo colpo di centrocampo e tra i vari nomi come Samardzic e Thuram è spuntato di nuovo quello di Zielinski. Già cercato in passato dal club bianconero.

Il centrocampista del Napoli è in scadenza 2024 e per questo motivo la Juve ha messo Zielinski nel mirino, con cui Giuntoli ha un buon rapporto e vorrebbe provare a lavorare nuovamente con lui. Sarebbe anche già arrivata la risposta però da parte del centrocampista polacco che la scorsa estate ha detto ‘no’ ad un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita.

Zielinski Juventus: il giocatore ha rifiutato

Niente da fare per gennaio o anche per l’estate prossima, quando sarebbe potuto arrivare come colpo a parametro zero. Perché Zielinski ha rifiutato gli interessi della Juventus con Giuntoli che ci provava per prenderlo.

Secondo quanto riportato da Radio Marte, infatti, c’è stato un contatto tra Giuntoli per la Juventus e Bartolomej Bolek, agente di Zielinski, ma niente da fare. Il centrocampista avrebbe rifiutato un possibile nuovo contratto per il prossimo anno. Vuole chiudere la carriera a Napoli.