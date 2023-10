Rivoluzione per il club: Inzaghi in panchina, lo vuole il presidente

Possibile rivoluzione per quanto riguarda un club. Il presidente ha individuato in Inzaghi il giusto profilo per la panchina.

Simone Inzaghi continua ad essere molto apprezzato per il lavoro fatto in questi ultimi anni e per questo motivo sono diversi i club che potrebbero decidere di puntare su di lui nel prossimo futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni, un presidente avrebbe deciso di dare vita ad una vera e propria rivoluzione al club e in panchina è pronto a puntare su Inzaghi. Si tratta di una ipotesi da approfondire nei prossimi mesi e per questo motivo non ci resta che aspettare ancor un po’ di tempo per avere le idee chiare.

Inzaghi in panchina: c’è il sì del presidente

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Molto difficile rispondere a questa domanda. L’Inter non sembra essere pienamente convinta dal tecnico nerazzurro tanto che si parla di una possibile separazione in caso di una mancata vittoria dello Scudetto. Naturalmente stiamo parlando di indiscrezione considerando che l’Inter non ha chiaro cosa succederà nei prossimi mesi. Potrebbe anche cambiare proprietà e questo rischia di aprire la strada ad una rivoluzione pronta a coinvolgere anche il tecnico piacentino.

Contattato dai microfoni di interlive.it, Zilliacus ha confermato la sua volontà di comprare l’Inter e continuare con Inzaghi in panchina. L’imprenditore, quindi, non ha nessuna intenzione di cambiare allenatore in caso di arrivo nel mondo nerazzurro. Un segnale di rassicurazione in un momento non sicuramente facile per il tecnico visto che, in caso di un nuovo flop, non è da escludere un cambio in panchina.

Naturalmente stiamo parlando di un qualcosa che deve concretizzarsi e, quindi, può succedere praticamente tutto. Ma la strada intrapresa è quella giusta e non ci resta a questo punto che aspettare e capire se Zilliacus comprerà l’Inter ed alla fine si affiderà davvero a Inzaghi in panchina.

Una cosa è certa: i prossimi mesi saranno fondamentali per l’Inter e a questo punto anche per Inzaghi. La conferma è una possibilità reale, ma non è da escludere un cambio di strategia.