Caso scommesse, Corona svela un altro nome: è un big dell’Inter

Fabrizio Corona continua a prendersi la scena in questo caso scommesse. L’ex re dei paparazzi, mai domo, nelle scorse ore avrebbe fatto uscire fuori il nome di un altro campione della Serie A coinvolto nella vicenda, grazie ovviamente ad una delle sue fonti.

Stando infatti a quanto riportato dall’odierna edizione de La Verità, la fonte di Fabrizio Corona sarebbe in possesso di una chiavetta che incastra uno dei big dell’Inter, ma non solo.

In questa sarebbero infatti presenti prove, più nello specifico file audio e documenti che potrebbero cambiare per sempre la storia dell’inchiesta sul calcio scommesse.

Caso scommesse: esce fuori un nome dell’Inter

Il caso scommesse si infittisce sempre di più, ma si è arrivati ad un momento dove le carte in tavola potrebbero essere completamente stravolte. In questi giorni sono usciti fuori diversi nomi importanti, quali Tonali, Fagioli e Zaniolo, sul quale nelle scorse ore la fonte di Corona ha fatto uscire rivelazioni importanti in vista dell’inchiesta che deve direttamente coinvolto il giocatore dell’Aston Villa.

Mettendo un attimo da parte quello che riguarda l’ex Roma, l’odierna rassegna stampa de La Verità ha parlato di una chiavetta contente file audio e documenti della fonte di Fabrizio Corona, Maurizio Petra, che nel suo testamento ha dichiarato che una volta deceduto, questa debba passare nelle mani della Procura Federale di Torino per risolvere una volta e per tutte questo caso scommesse. La chiavetta imputata dovrebbe essere legata, stando al noto quotidiano, alla storia debitoria del nipote della fonte, ed ex promessa dell’Inter, Antonio Esposito, che in alcuni dialoghi con lo zio ha fatto uscire fuori diversi nomi pesanti ed importanti.

Stando infatti a La Verità, l’ex Inter avrebbe fatto il nome di uno degli attuali giocatori della formazione di Inzaghi coinvolto in questo caso scommesse, ovvero Nicolò Barella. Il centrocampista sardo non è però l’unico pesante menzionato, visto che ce ne sarebbero altri due.

Non solo Barella: coinvolti anche un ex Roma ed un altro giocatore di Serie A

Un paio di file della chiavetta imputata risguarderebbero per l’appunto il mondo delle scommesse. In uno di questi si sente chiaramente la voce di Antonio Esposito e Nicolò Zaniolo che conversano con altri giocatori di Serie A, fra i quali proprio Nicolò Barella.

Il giocatore dell’Inter non sarebbe però l’unico nome fatto in quella conversazione, visto che su specifica richiesta del nipote della fonte i presenti fanno anche i nomi di altri due giocatori coinvolti in queste scommesse, ovvero Erik Lamela, ex Roma ed attualmente al Siviglia, e Emmanuel Gyasi, attualmente in forze all’Empoli.

Caso scommesse, Zaniolo nei guai: rivelazione shock

Con quanto riportato oggi da La Verità la questione inerente a Nicolò Zaniolo inevitabilmente si infittisce sempre di più. In più occasioni l’ex Roma si è detto estraneo a questa faccenda, ma la chiavetta di Petra incastra l’attuale giocatore dell’Aston Villa.

Stando ad alcuni file di questa, infatti, Nicolò Zaniolo avrebbe scommesso su una partita in Coppa Italia della Roma, con tanto di chat ed estratto conto che confermano questo. Da capire, a questo punto, come si evolverà la faccenda relativa al giocatore dell’Aston Villa.