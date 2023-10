Svolta improvvisa: arriva Marotta, accordo ad un passo

A sorpresa Beppe Marotta potrebbe lasciare l’Inter ed iniziare una nuova esperienza. L’accordo sembra essere davvero vicino.

L’avventura di Beppe Marotta all’Inter potrebbe essere arrivata ormai al capolinea. L’obiettivo resta quello della seconda stella e non è da escludere che, in caso di vittoria in questa stagione, possa decidere di lasciare e iniziare una nuova avventura.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il destino di Marotta è già segnato e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Ma l’attuale dg dell’Inter ha le idee chiare per il suo futuro e la firma sembra essere davvero vicina.

Marotta: è addio Inter, ecco con chi firma

Per Marotta l’addio all’Inter sembra essere ormai certo. Il diretto interessato ha confermato in più di un’occasione che i nerazzurri saranno la sua ultima esperienza in un club e per questo motivo, se non avremo delle rivoluzioni dell’ultima ora, per il dirigente in futuro ci sarà una avventura completamente differente, ma comunque importante se si pensa alle esperienze accumulate in questi ultimi anni.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese, nel futuro di Marotta ci sarà anche una esperienza da dirigente dopo l‘Inter, ma non in un club. L’ex Juventus, infatti, potrebbe decidere di accettare un incarico in FIGC e il 2024 sembra essere l’anno giusto considerando il contratto in scadenza di Gravina. Difficile, anche se non impossibile, immaginarlo come nuovo presidente. Ma potrebbe essere la spalla destra del prossimo numero uno. La sua esperienza sarebbe importante per rilanciare il nostro calcio.

Senza dimenticare che l’arrivo di Marotta potrebbe portare magari un ritorno di Conte o dello stesso Simone Inzaghi sulla panchina azzurra. Naturalmente si tratta di ipotesi visto che, almeno per il momento, non si hanno certezze di quello che potrà succedere nei prossimi mesi e se l’addio di Marotta ci sarà nell’immediato.

La FIGC pensa a Marotta

L’ipotesi FIGC per Marotta non è da escludere visto che lo stesso dirigente ha confermato la sua volontà di iniziare una esperienza diversa da quella attuale. Ad oggi, però, non sappiamo bene quando ci sarà il tanto atteso addio all’Inter e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere delle idee ancora più chiare sul futuro di Marotta e anche del club nerazzurro.