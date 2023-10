Juventus: novità contro il Milan, idea geniale di Allegri

Ultimissime notizie Juventus: ecco la probabile formazione dei bianconeri in vista della gara contro il Milan.

Si avvicina sempre di più il big match di San Siro. Di fronte ci saranno Milan e Juventus. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo le probabili formazioni e le scelte dei due allenatori che hanno sfruttato al meglio questa pausa delle Nazionali per arrivare a questa partita nel migliore dei modi. C’è l’annuncio riguardo il recupero degli infortunati: buone notizie per Massimiliano Allegri che è pronto a schierare la formazione migliore per fermare i rossoneri, attualmente al primo posto nella classifica di Serie A.

Non sono ammessi passi falsi in casa Juventus. Al di là delle polemiche delle ultime settimane, relative al caso scommesse e al coinvolgimento di Fagioli che ha ricevuto una squalifica di sette mesi, Allegri ha lavorato al meglio per arrivare alla sfida di San Siro e avere a disposizione il miglior undici a disposizione. A differenza del Milan, che non potrà contare sugli squalificati Maignan e Theo Hernandez, oltre che gli infortunati Kalulu, Krunic e Loftus Cheek, per la Juve ci sono delle belle notizie: ecco le ultime indicazioni che arrivano dalla Continassa, dove la squadra si è allenata questo pomeriggio.

Quale sarà la formazione della Juventus contro il Milan? Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile undici che Allegri manderà in campo contro i rossoneri. Due le novità per i bianconeri che sono pronti a fermare la capolista.

Contro il Milan giocheranno Chiesa e Vlahovic? Nell’allenamento di oggi entrambi si sono allenati regolarmente. Una bella notizia per il tecnico dei bianconeri Allegri che avrà a disposizione entrambi gli attaccanti per il big match di San Siro, in programma domenica.

Il problema muscolare è ormai superato, Federico Chiesa tornerà a disposizione con la Juventus per la sfida contro il Milan. Domani, nel corso della conferenza stampa, Allegri farà il punto della situazione ma secondo Sky Sport ci sono buone notizie in merito all’impiego del calciatore almeno per la panchina. Discorso diverso per Dusan Vlahovic che è avanti nel ballottaggio con Moise Kean.

La lombalgia è alle spalle, Dusan Vlahovic ha sfruttato questa sosta delle Nazionali per tornare a disposizione. Il bomber serbo tornerà dal primo minuto, da capire il suo compagno di reparto chi sarà se Chiesa o Milik con il polacco favorito visto che l’ex Fiorentina solo oggi è tornato in gruppo con la squadra.