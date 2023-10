Ribaltone in panchina, scelto il nuovo allenatore: è ufficiale

Il complicato inizio di stagione ha portato la dirigenza a prendere una decisione che potesse dare una scossa importante a tutto l’ambiente prima che fosse troppo tardi, ed è per questo che si è optato per un clamoroso cambio di guida tecnica.

Abituato a lottare per altri obiettivi in stagione, la società avrebbe valutato nel corso di queste settimane diversi profili che potessero fare al caso della panchina del club, decidendo alla fine di puntare su una leggenda che possa fungere da traghettatore almeno fino alla fine della stagione.

Dopo giorni di intensi dialoghi fra le parti, oggi il club ha potuto ufficializzare il suo nuovo allenatore.

Ribaltone in panchina: scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali, visto che da inizio stagione sono già stati registrati diversi ed importanti cambi in panchina. L’ultimo di questa folta lista si è aggiunto proprio nelle scorse ore, visto che dopo giorni di ricerca il club ha scelto e presentato il suo nuovo allenatore.

Nel corso di queste settimane, immediatamente dopo l’allontanamento del vecchio tecnico, tanti nomi sono stati accostati alla panchina, ma la dirigenza sin da subito ha pensato di poter affidare la squadra ad un traghettare, ad una leggenda, uno in grado di poter far comprendere cosa significhi giocare per quei colori. E così alla fine è andata a finire, visto che il nuovo allenatore del club è uno che l’ambiente lo conosce particolarmente bene, e nel quale da giocatore ha vinto tutto quello che si potesse vincere.

Stando infatti a quanto riportato dalla società stessa in un comunicato ufficiale sui propri siti, ‘El Chino‘ Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del Nacional de Montevideo. L’ex Inter compie un importante upgrade in questa sua carriera da tecnico, visto che passa dalla squadra B del club uruguaiano alla prima, dove potrà mettere in mostra tutte le sue conoscenze.

Nacional, Recoba in panchina: è ufficiale

Passo importante nella carriere da tecnico di Alvaro Recoba. L’ex Inter, infatti, è diventato il nuovo allenatore del Nacional de Montevideo, club nel quale solo fino a qualche mese fa giocava Luis Suarez.

Per El Chino, come anticipato, si tratta di un importante upgrade, anche perché questa per lui sarà essenzialmente la prima esperienza seria su una panchina di club. Non è un caso, dunque, che l’uruguaiano abbia deciso di portarsi dietro dalla squadra B dei Tricolores due uomini fidati come Nelson Abeijon e Juan Manuel Alzamendi.

Nacional: Recoba in, Guti out

Con l’arrivo di Recoba in panchina, il Nacional saluta (ma in pratica esonera) Alvaro Gutierrez. La società, dopo un confronto con lo stesso Guti, ha deciso di prendere le distanze dall’uruguaiano a causa di un inizio di stagione deludente dei Tricolores, attualmente sesti a ben 5 lunghe distanze dai rivali del Penarol. La speranza, ovviamente, è che con Recoba le cose possano immediatamente cambiare.