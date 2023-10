E’ fatta per Mou: firma a fine anno

José Mourinho è pronto a lasciare la Roma ed iniziare una nuova avventura. La firma potrebbe arrivare a fine anno.

José Mourinho è concentrato sulla Roma, ma il portoghese guarda con attenzione anche al futuro considerando il contratto in scadenza e il rinnovo che con i giallorossi quasi certamente non ci sarà.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il futuro di Mourinho continua ad essere ormai segnato e la firma potrebbe arrivare al termine della stagione. Naturalmente in assenza di nero su bianco può succedere di tutto, ma la strada è comunque impostata e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Mourinho-Roma: è addio, il tecnico firma per un’altra big

Le strade di Mourinho e della Roma sembrano essere ormai pronte a separarsi anche se, almeno ad oggi, non si hanno certezze. Il tecnico in più di un’occasione ha confermato la sua volontà di iniziare una nuova esperienza, ma il campionato è lungo e non possiamo escludere che alla fine ci sia un nuovo ribaltone. Di certo si tratta di una possibilità da seguire nelle prossime settimane considerando che, almeno al momento, non si hanno certezze.

In caso di rottura con la Roma, ci potrebbe essere un ritorno sulla panchina del Real Madrid per Mourinho. Il club spagnolo, certo di perdere Ancelotti, sta ragionando sulla possibilità di affidare la guida tecnica al portoghese e di certo si tratta di una possibilità da seguire con attenzione in questo momento.

Vedremo alla fine cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso Mourinho e della Roma. Da dire che c’è anche l’Arabia in pressing e, quindi, può succedere praticamente ancora di tutto. Di certo nelle prossime settimane Mou continuerà a tenere banco con le indiscrezioni sul suo futuro e vedremo quali saranno le scelte deinitive.

Il Real Madrid punta su Mourinho

Il Real Madrid non molla e punta tutto su Mourinho anche se, almeno per il momento, il discorso è rinviato al nuovo anno. Non ci resta che aspettare, quindi, i primi mesi del nuovo anno per avere un quadro più chiaro e capire dove si andrà a sedere il portoghese. Ad oggi sembra una corsa a due, ma attenzione anche ad una Roma che potrebbe pensare di rinnovare il contratto.