Serie A: svolta in panchina, ecco la destinazione di Tudor

Aggiornamenti riguardo il futuro di Igor Tudor: è tutto fatto per la firma dell’allenatore che ha accettato l’offerta della big.

Domani sarà già allo stadio per assistere alla prima gara della sua nuova squadra. I dirigenti hanno chiuso l’accordo con il mister durante la pausa delle Nazionali. Libero dopo la fine dell’esperienza al Marsiglia, Tudor adesso è pronto a vivere una nuova avventura in panchina.

Il complesso avvio di campionato ha compromesso i piani del club con la società che ha deciso di dare una svolta alla guida tecnica. L’addio dell’allenatore porta con sé tanti strascichi che il nuovo mister dovrà risolvere. Alla fine la scelta è stata fatta con il presidente che ha puntato con forza e decisione su Igor Tudor che, dopo vari accostamenti in Serie A, ha deciso di ritornare in panchina e vivere una nuova avventura in un campionato che lui conosce molto bene visto che a inizio carriera ha iniziato l’avventura da mister proprio lì. Ecco tutti i dettagli sull’accordo, trovato durante la pausa per le Nazionali.

Calciomercato: è fatta per Tudor, sarà il nuovo allenatore

Nessuna sorpresa per la società che ha puntato con decisione su Igor Tudor che sarà nominato molto presto come nuovo allenatore del club bianconero. La società ha rotto gli induci e preso il mister croato, reduce dall’esperienza a Marsiglia.

L’allenatore, accostato in Italia anche alla panchina del Napoli, alla fine ha deciso di non aspettare alcuna chiamata dalla Serie A. Ha preferito ritornare in Turchia e allenare una big come il Besiktas che, prima della sosta, ha accettato le dimissioni di Gunes.

Ci siamo dunque, per la nomina del successore con la società che ha deciso di ingaggiare come nuovo allenatore del Besiktas Tudor.