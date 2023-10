Serie A, tegola per il mister: doppio grave infortunio, le condizioni

In vista dei prossimi impegni stagionali l’allenatore dovrà essere bravo a trovare una soluzione per tutte le assenze alle quali dovrà far fronte.

Già in emergenza di suo, la squadra ha infatti perso oggi per infortunio altri due giocatori importanti, il cui problema è risultato essere sin da subito più grave del previsto. A riportarlo è stato lo stesso club in un comunicato ufficiale riportato sui propri siti, nel quale è stato fatto il punto non solo sulle condizioni dei due tesserati, ma anche sui rispettivi, e lunghi, tempi di recupero.

Situazione, questa, che decisamente mette il bastone fra le ruote al lavoro dell’allenatore, che ora potrebbe di conseguenza ritrovarsi costretto a stravolgere la sua formazione titolare rispetto alle ultime uscite in campionato proprio per far fronte a questa doppia assenza.

Doppio grave infortunio in Serie A: mister in emergenza

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali per il club di Serie A, che proprio nelle scorse ore ha comunicato lo stop di due dei suoi giocatori tramite un report medico sui propri canali ufficiali.

La speranza di allenatore e tifosi è che per entrambi possa trattarsi di un infortunio semplice, ma la realtà dei fatti, invece, parla di problemi abbastanza gravi che andranno non solo rivalutati giorno dopo giorno, ma che soprattutto terranno lontano dai giochi i due calciatori per abbastanza tempo, considerate le gravità delle rispettive condizioni.

Stando dunque a quanto trapelato dal report medico del Bologna di qualche ora fa, Thiago Motta ha perso per infortunio sia Lorenzo De Sivelstri che Oussama El Azzouzi, entrambi per problemi muscolari abbastanza gravi.

Bologna, out De Silvestri: il comunicato

De Silvestri è uno dei interessati in casa Bologna ad essersi fermato per infortunio. Il terzino italiano ha infatti accusato un problema muscolare nel corso dell’ultimo week-end di campionato contro il Sassuolo, prontamente analizzato dallo staff medico rossoblu che oggi ha potuto dare una prima diagnosi a Thiago Motta e tifosi.

Per Lorenzo De Silvestri si tratta di un ‘semplice’ affaticamento al flessore della coscia sinistra, fastidio che verrà comunque rivalutato nel corso della settimana con ulteriori controlli che possano, si spera, escludere ogni formaggi lesione per il capitano del Bologna. A comunicarlo è stato ovviamente lo stesso club nel report medico pubblicato qualche ora fa, nel quale però non sarebbe stata fatta luce sui possibili tempi di recupero per l’italiano.

Out anche El Azzouzi: condizioni e tempi di recupero per il mediano del Bologna

Quello di El Azzouzi è un infortunio muscolare decisamente più serio rispetto a quello di De Silvestri. Gli esami ai quali si è sottoposto il mediano del Bologna hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al gracile destro, problema per il quale sono previste almeno tre settimane di recupero.