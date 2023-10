Colpo di scena Napoli: c’è già il prezzo del sostituto di Osimhen

Il nigeriano sembrerebbe destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio, ma il club azzurro ha trovato un’ottima alternativa

Prima il mancato rinnovo, poi il famoso “caso Tik Tok” seguito da comunicati e dichiarazioni che, al di là di quanto si sforzino club e calciatore, trasmettono gelo. Il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli si sta gradualmente spegnendo. E i reiterati problemi fisici dell’attaccante di certo non aiutano a migliorare la situazione.

Ad oggi, complice un contratto con scadenza 2025, è praticamente impossibile immaginare per Osimhen un futuro nel capoluogo partenopeo oltre la prossima estate. Salvo colpi di scena, il capocannoniere della scorsa Serie A e il club azzurro si diranno addio al termine della stagione, con soddisfazione reciproca: Victor andrebbe a giocare – e a guadagnare fior di milioni – in un top club europeo, il Napoli incasserebbe una grossa cifra da reinvestire sul mercato realizzando anche una plusvalenza considerevole.

Napoli, Osimhen via: ecco il sostituto. Le cifre dell’affare

Secondo Fichajes.net, su Osimhen si sarebbe fiondato forte il Liverpool, squadra alla ricerca di un bomber che possa far dimenticare ai propri tifosi i recenti addii illustri. 140 milioni di euro, questa sarebbe la cifra messa sul piatto dal club guidato da Jurgen Klopp per assicurarsi il nigeriano. Dal canto suo, Victor non potrebbe mai rifiutare la Premier League, il campionato che sogna sin da bambino, come sottolineato in diverse occasioni. E allora il Napoli, sempre secondo i colleghi spagnoli, dopo un’attenta ricerca avrebbe già individuato il sostituto.

Ci riferiamo a Jonathan David, attaccante classe 2000 nato a Brooklyn ma di nazionalità canadese. Il calciatore, che dal 2018 al 2020 ha militato tra le fila del Gent, è attualmente in forza al Lille e rappresenta uno dei profili più promettenti del panorama internazionale. Già la scorsa estate si era parlato di un interessamento del Napoli per lui, ma poi la permanenza di Osimhen in azzurro ha fatto sì che il club concentrasse i proprio sforzi su altri reparti. Adesso, come vi abbiamo ampiamente raccontato, è tutta un’altra storia.

Quanto dovrebbe sborsare De Laurentiis per assicurarsi David? La risposta è di quelle che piacciono all’imprenditore romano: sembrerebbe infatti che la compagine francese sarebbe disposta a cedere il calciatore per “soli” 60 milioni di euro. Una cifra abbastanza abbordabile rispetto a quelle girate nelle ultime sessioni di mercato.

