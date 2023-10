Calciomercato: arriva De Bruyne, affare a sorpresa

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio: De Bruyne è pronto a dire addio al Manchester City, ecco la sua prossima squadra

Una tentazione in atto per il centrocampista belga del Manchester City: novità importanti a partire dai prossimi mesi con un colpo di scena suggestivo. Ecco la sua prossima destinazione a sorpresa.

Da anni al Manchester City, il centrocampista belga è diventato una bandiera del top club della Premier League. Ha contribuito a gol ed assist vincenti riportando a trionfare dopo anni la compagine guidata da Pep Guardiola. Un motivo in più per prendere la migliore scelta possibile anche in vista del futuro: ecco dove potrà giocare in vista della prossima stagione.

Calciomercato, la verità su De Bruyne: dove giocherà

Saranno mesi intensi in casa Manchester City anche per quanto riguarda il fronte calciomercato. Kevin De Bruyne è pronto salutare Pep Guardiola dopo le stagioni ricche di trofei vissute intensamente insieme: ecco la sua possibile nuova destinazione.

De Bruyne raggiungerà l’Arabia Saudita a breve come svelato dal portale Football Insider. Già in estate ci sono state offerte faraoniche per il centrocampista belga con il suo contratto in scadenza nel 2024. Al momento è fermo ai box da tempo per risolvere i suoi problemi fisici: ora potrebbe definitivamente pagina ripartendo dalla Saudi Pro League per raggiungere anche Marco Verratti, che ha detto addio al PSG per nuovi orizzonti.

L’estate sarà così ricca di colpi di scena con un nuovo via vai di giocatori esperti pronti a sbarcare in Arabia Saudita. Un momento decisivo per pensare sempre più in alto: De Bruyne sta recuperando rapidamente dal suo brutto infortunio che gli ha impedito di scendere in campo in queste settimane. Ora la sua decisione sarebbe quella di scoprire nuove orizzonti dopo gli anni d’oro vissuto al Manchester City.

Lo stesso Guardiola ha sempre ammirato il suo talento cristallino, capace di giocate d’alta classe per ingannare così gli avversari. Un momento decisivo per svoltare raggiungendo anche le altre stelle mondiali che hanno scelto l’Arabia Saudita, un campionato nuovo e tuto da scoprire per usi e costumi.