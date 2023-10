Lady Hernandez, la maglia è troppo corta: spettacolare sul divano

La bella compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, ha deliziato nuovamente i suoi vari fan su Instagram con uno scatto alquanto sensuale

Attualmente si registra non poca confusione nel mondo Milan. I rossoneri faticano parecchio a segnare, un dettaglio che inevitabilmente alza l’asticella della preoccupazione. In questo momento è fondamentale l’apporto dei profili di maggior spessore della rosa guidata da mister Stefano Pioli.

Il riferimento, in tal senso, è anche a Theo Hernandez, il quale nell’ultimo periodo sta rendendo meno così come tutti i suoi compagni di viaggio. Se la catena di sinistra non gira nel verso giusto, il potenziale offensivo del ‘Diavolo’ per forza di cose diminuisce sensibilmente. Il laterale francese è chiamato a trascinare la truppa in un periodo difficile e, parallelamente, ci pensa la sua splendida fidanzata Zoe Cristofoli a consolarlo.

L’influencer classe ’96, per chi non ne fosse a conoscenza, è soprannominata ‘La Tigre di Verona‘ (città in cui è nata), per via dei suoi numerosi tatuaggi e del suo stile hardcore, caratterizzato pure da alcuni interventi di chirurgia estetica. Ciò, inevitabilmente, genera diverse critiche nei suoi confronti, commenti negativi di cui si rendono protagonisti i classici leoni da tastiera.

Ad esempio su Instagram, piattaforma dove conta 1,2 milioni di followers, un utente di recente l’ha persino attaccata per il suo titolo di studio, chiedendole provocatoriamente se la laurea l’abbia presa prima o dopo di essere stata con Corona nel 2018. Zoe, dal canto suo, è una ragazza che si distingue dalla massa pure grazie alla sua spiccata personalità.

Difatti, la risposta di lady Hernandez non si è fatta attendere, utilizzando pure un pizzico di ironia: “Non soltanto sono laureata, caro mio, ma ho già due società, un negozio di tatuaggi, dipendenti e tanta voglia di fare. Se voglio, ti metto a farmi da lampada nel mio giardino“, ha scritto Cristofoli.

Zoe Cristofoli hot anche a casa: scatto da urlo sul divano

Insomma, meglio non far arrabbiare la dolce metà del terzino del Milan, perché a quanto pare lei non ha paura di niente e di nessuno. Inoltre, abbiamo a che fare con una delle wags più attraenti nel panorama calcistico italiano.

Zoe, tra l’altro, ama praticare attività fisica, per poi mostrare i risultati più che positivi ai propri fan. A tal proposito, nelle scorse ore l’influencer nata a Verona ha postato una serie di scatti sul suo profilo Instagram, fra i quali spicca un’immagine che la ritrae seduta comodamente sul divano di casa.

Lady Hernandez indossa una maglietta grigia abbastanza attillata e corta, tant’è che la pancia appare scoperta nella foto. Una visione decisamente piccante, difficile resistere a cotanta sensualità. Theo è davvero un ragazzo fortunato.