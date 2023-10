UFFICIALE – Svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore

Dopo giorni di ricerche asfissianti, il club è finalmente giunto ad una scelta che potrebbe cambiare per sempre le sorti della stagione della squadra.

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di chi potesse approdare in panchina, e dopo diverse valutazioni la dirigenza ha individuato e scelto chi sarà il nuovo allenatore, nella speranza che possa essere quello in grado di far compiere alla rosa il tanto atteso salto di qualità.

La scelta è definitiva ma non ancora ufficiale, anche se questa formalità potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, con l’allenatore pronto a dirigere il suo primo allenamento alla guida della squadra.

Svolta in panchina, scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionato europei, ma soprattutto in Italia, dove da inizio stagione sono stati registrati diversi e clamorosi cambi in panchina, l’ultimo dei quali verrà aggiunto a questa folta lista proprio nelle prossime ore.

Tanti nomi nel corso di questi giorni sono stati accostati al club, che ha però fatto una selezione di allenatori di chi potessero fare al caso della squadra, valutando come metro di giudizio idee di gioco e modulo, così da non andare neanche a stravolgere chissà quanto la programmazione fatta in estate. A fronte di questa la lista si è ristretta a pochi nomi, fra i quali poi la dirigenza avrebbe scelto il nuovo allenatore della squadra.

Sciolto dunque ogni nodo in casa Nocerina per quanto riguarda la questione panchina. Stando infatti a quanto riportato da TMW, il club campano avrebbe di affidare la guida tecnica della squadra rossonera all’ex Genoa Marco Nappi. In passato attaccante di grande livello, Nappi rappresenta essere per la Nocerina una vera e propria scommessa, considerato il fatto che ad oggi non ha (ancora) avuto esperienze di questa caratura in panchina.

Nocerina, scelto Nappi per la panchina: manca solo l’ufficialità

Valutata nel corso delle scorse settimane la possibilità di sondare altri profili, la Nocerina ha alla fine deciso di scommettere su Marco Nappi come nuovo allenatore.

Prima di puntare sull’ex Genoa il club rossonero ha sondato anche profili con un altro grado di esperienza, ma ci sarà un motivo (sicuramente valido) se alla fine la scelta sarebbe ricaduta proprio su Nappi.

Definiti gli ultimi dettagli, le parti si incontreranno nelle prossime ore per mettere nero su bianco quanto accordato in queste trattative, così da poter anche annunciare ufficialmente Marco Nappi come nuovo allenatore della Nocerina.

Nocerina, scommessa Nappi: la carriera

In carriera, da calciatore, Marco Nappi è stato un grande attaccante, soprattutto nel lungo periodo di militanza con la maglia del Genoa. Da allenatore, invece, il trainer romano non ha ancora vissuto chissà che esperienza di livello.

Quella di Nocera sarà infatti la prima, vera e seria opportunità in carriera, considerato che ad oggi Nappi ha allenato l’Arzachena e le giovanili del Livorno, Pomigliano e Savona.