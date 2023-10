Pioli Milan: lo spogliatoio lo fa fuori

Problemi interni in casa Milan che sono venuti fuori nelle ultime settimane con Stefano Pioli che dovrà capire come e se riuscirà a risolvere questo problema.

Il tecnico rossonero non è in una situazione facile al momento, perché dopo le ultime due partite di campionato si è complicata ora anche la classifica e bisognerà trovare subito una svolta.

Ma sembrano esserci dei problemi per l’allenatore che ora non ha più in pugno la squadra come capitato per tutti questi anni, c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro.

Milan: esonero Pioli, la decisione

Brutto momento e tanta delusione per il Milan dopo quanto accaduto nelle ultime ore. Perché se al momento la situazione si è compromessa in campionato e in Champions League di sicuro la maggior parte delle colpe sono dell’allenatore Stefano Pioli che è tornato ad essere contestato. Dopo il duro colpo subito con il 5-1 nel Derby ad inizio stagione c’è poi stata la svolta con il primo posto in campionato che ora però è stato perso.

Infatti, le ultime due partite con due scontri diretti con Juventus e Napoli è arrivato solo 1 punto e la squadra è scivolata al terzo posto. Le ultime uscite stagionali sono state difficili da affrontare per Pioli che ora non sembra avere più in pugno la situazione.

Si parla, infatti, di un possibile esonero che chiedono alcuni tifosi ma con la società che non ha preso in considerazione questa possibilità. Resta il fatto che dovranno arrivare risposte dopo 2 sconfitte pesanti con Juve in Serie A e PSG in Champions League e la rimonta subita col Napoli da 0-2 a 2-2 sempre in campionato.

Milan: spogliatoio contro Pioli

Se anche i senatori sono contro Pioli al Milan allora diventa davvero difficile per l’allenatore continuare a lavorare per ottenere risultati positivi. Perché dopo le ultime deludenti partite sono arrivate dichiarazioni che potrebbero compromettere l’armonia dello spogliatoio, soprattutto se arrivano in diretta tv e da giocatori di spessore come il capitano Calabria e il veterano Giroud.

Dichiarazioni che vanno contro delle possibili scelte dell’allenatore e per questo motivo ora per Pioli si fa difficile da gestire questo momento al Milan. Oltre ai risultati il tecnico ha contro anche parte dello spogliatoio, quello che più conta e ora dovrà trovare una soluzione il prima possibile per ricompattare gruppo e ambiente.

Milan: Giroud e Leao contro Pioli

Contestazione anche nell’ultima partita, quando Leao e Giroud sono stati sostituiti da Pioli dopo il 2-2 e i due giocatori hanno, in modo plateale, chiesto spiegazioni al tecnico contrariati della scelta fatta dal proprio allenatore. Qualcosa non va più come prima in casa Milan e ora serve capire come si sistemeranno le cose.