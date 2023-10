Sconfitta fatale, sta arrivando Baldini

Salta una nuova panchina in Italia, la società ha deciso di cambiare allenatore. Per la sostituzione è stato scelto un tecnico di grande esperienza come Silvio Baldini.

Dopo tante indiscrezioni, alla fine la società ha preso una decisione riguardo il futuro dell’allenatore che ieri è stato protagonista dell’ennesima sconfitta stagionale. Avvio di campionato pessimo per il tecnico ha inanellato una serie di risultati negativi. Ecco perché la dirigenza è pronta a sollevare dall’incarico il tecnico e a chiamare in panchina Silvio Baldini, allenatore di grande esperienza che conosce bene la categoria. Sarà lui, dunque, il sostituto del mister che sarà esonerato dopo l’ennesimo passo falso in campionato.

La sconfitta di ieri non è stata digerita dalla società. I tifosi, al termine della gara, hanno esposto uno striscione contro il mister ed hanno chiesto alla dirigenza l’allontanamento dell’allenatore. L’ultima parola toccherà al presidente che dovrà dare il via libera a questo cambio in panchina, intanto arrivano le prime indiscrezioni riguardo il possibile sostituto del tecnico.

Secondo quanto riportato da tmw, in pole c’è Silvio Baldini che è il candidato numero uno per subentrare all’attuale allenatore.

Si attende l’annuncio ufficiale riguardo l’esonero di Tabbiani, il Catania adesso è pronto a ripartire da Silvio Baldini.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Silvio Baldini sarà il nuovo allenatore del Catania al posto dell’esonerato Tabbiani. Dopo il pareggio contro il Monterosi e la sconfitta contro l’Avellino, la situazione del tecnico ex Fiorenzuola è precipitata. Adesso la società sta facendo delle valutazioni riguardo il suo futuro. In caso di esonero di Tabbiani, la dirigenza è pronta a nominare come nuovo allenatore del Catania Silvio Baldini.

Decisiva la sconfitta di ieri in casa contro l’Avellino. Alla fine la società potrebbe cambiare guida tecnica con l’esonero dell’allenatore del Catania Tabbiani. Si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club con la dirigenza che, in caso di esonero, è pronta a riportare a Catania Baldini che ha già guidato il club etneo in Serie A, nel corso della stagione 2007-2008, conquistando otto vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte.