Selfie piccante: Sofia Vergara toglie il fiato

Sofia Vergara col suo ultimo post ha messo l’accento su un concetto che tutti conoscono. Ovvero che sia una ragazza sensazionale

Sofia Vergara con i suoi post riesce in un’impresa tutto tranne che semplice. Ovvero, lasciare decine di migliaia di persone totalmente incapaci di pronunciare una parola. Tutto ciò ha un colpevole, se così lo vogliamo chiamare: il suo fisico meraviglioso.

Grazie a questo ultimo post ha rimarcato ancora di più questo concetto. Modella, presentatrice nonché vera e propria Dea scesa in terra, ecco l’ultimo scatto “incriminato” della bella showgirl colombiana!

Sofia Vergara è una meraviglia

La bella Sofia Vergara ha lasciato tutti di stucco. Non è ovviamente la prima volta che ciò accade, ma per quanto i suoi fan la conoscano da tempo la reazione è sempre la stessa. Chiunque veda le sue foto viene istantaneamente invaso da un mix di emozioni incredibile.

Ma l’estetica non è tutto, nonostante in molti possano pensare al contrario. Ci troviamo da qualche decennio nell’era del gossip, e la celebre modella sudamericana ci è (involontariamente) cascata con tutte le scarpe, come si suol dire. Si è infatti parlato di lei soprattutto nell’ultimo periodo, per via di un flirt che in tanti hanno adocchiato.

Di recente la modella è stata avvistata mentre usciva a cena con il suo chirurgo, Justin Saliman. In ambito “Hollywoodiano” si tratta di una figura particolarmente nota, soprattutto per via di alcune sue relazioni avvenute in passato. La location di questa cena romantica è stata gentilmente offerta da Beverly Hills, in un posto a dir poco lussuoso.

Il potenziale flirt tra i due potrà effettivamente mettere a repentaglio la “produttività” social della bella showgirl? Probabilmente no, considerando che ormai Instagram e derivati fanno attivamente parte della sua vita professionale. Infatti, pochi giorni dopo questo incontro la diretta interessata ha pubblicato una foto con una vista mozzafiato.

Il post in questione è partito con una premessa molto genuina: chiedere ai suoi follower quale colore preferiscano tra gli outfit proposti. Ma in realtà, soprattutto nella foto appena vista, poche persone si saranno soffermate sul colore dell’intimo che ha indossato.

Scrutandola meglio si può infatti notare come il suo body sia talmente attillato da rendersi quasi inesistente. Permettendo così ai più attenti di vedere il suo lato A per intero, senza filtri né censure. Tant’è che qualcuno nei commenti ha fatto notare come centinaia di persone abbiano in realtà zoomato sulla foto, ma come biasimarli del resto?