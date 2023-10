Serie A: Colpani cambia squadra, va in un top club

Ultime notizie di calciomercato sul futuro di Andrea Colpani che è pronto a lasciare il Monza subito nel 2024 per approdare in un top club e fare il salto di qualità.

Svolta importante che riguarda il futuro del giocatore che potrebbe andare a giocare in una squadra di alto livello che potrebbe dargli l’occasione giusta per far decollare la propria carriera.

Ci sono aggiornamenti che arrivano per quanto riguarda la prossima scelta che farà il giocatore italiano con anche il Monza che dovrà prendere una decisione.

Calciomercato: Colpani lascia il Monza nel 2024

Andrea Colpani si è guadagnato il soprannome Il Flaco e sta attraversando una delle sue migliori stagioni al momento in Serie A con la maglia del Monza. Il giovane talento classe 1999 è la marcia in più della zona offensiva della squadra di Palladino e dopo 10 giornate ha già messo a segno 5 gol. Adesso le grandi squadre iniziano a pensare a lui per il futuro.

Infatti, sono diversi i top club che hanno messo gli occhi su Colpani che può lasciare il Monza e approdare in una squadra di livello davvero alto. Perché ci sono diverse squadre che ora pensano seriamente al giocatore che può firmare con una nuova squadra.

Monza: Colpani nel mirino di Inter e Juventus

Il calciatore italiano sta trascinando il Monza e per questo motivo bisognerà capire come finirà visto che l’interesse dei top club continua a crescere. Ora anche all’estero guardano il giocatore e lo seguono, ma dopo l’ennesimo gol pensano di provare a fare sul serio Juventus e Inter per Colpani. Il giocatore è in un momento davvero positivo ed è cresciuto tantissimo sotto vari punti di vista.

Adesso Juventus e Inter possono pensare di fare un colpo importante andando a puntare su Colpani. Da capire se già a gennaio possa arrivare un tentativo per il giocatore.

Monza: il prezzo per Colpani

Il Monza non vuole vendere Colpani che lo considera un big e ha un lungo contratto in scadenza nel 2028. Soltanto una maxi offerta da parte di Juventus e Inter può convincere il club a cedere il proprio gioiello. La crescita del giocatore è stata decisiva per attirare l’interesse delle grandi squadre che ora ci pensano anche in Italia.

Al momento di ufficiale non ci sono contatti e bisognerà capire come andrà a finire questa situazione tra Colpani e i due top club Juventus e Inter. Non sembrano esserci preferenze da parte del giocatore per un possibile nuovo trasferimento. Il club monzese comunque farà una valutazione veramente alta del giocatore per una cifra tra i 25 e 30 milioni di euro se dovesse continuare in questo modo, o forse anche qualcosa in più.