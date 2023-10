Dall’Inter al Milan: 100 milioni e addio immediato

Un clamoroso affare è pronto ad avvicinarsi in vista del 2024: Inter e Milan, 100 milioni per l’attesa firma

Stanno vivendo momenti estremamente diversi Inter e Milan che, a distanza, continuano a sognare lo storico traguardo a fine stagione: il 20esimo Scudetto e la seconda stella cucita in petto.

Da un lato i nerazzurri si sono ripresi in grande scioltezza la vetta della Serie A, dopo i successi contro Torino e Roma. Un percorso di continua crescita per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo aver dimostrato molto un anno fa, è destinata evidentemente a ripetersi magari facendo anche meglio. Per il Milan, invece, sono settimane davvero molto dure. Il 2-2 in casa del Napoli, dopo la spiacevole rimonta subita dai campani, ha lasciato un enorme amaro in bocca agli uomini di Pioli. A maggior ragione visti i ritmi tenuti da Inter ma soprattutto Juventus che ha addirittura scavalcato il ‘Diavolo’ posizionandosi al secondo posto.

Ciò che negli anni ha accomunato le due società milanesi non è stato solo il calcio giocato ma anche le strategie – spesso comuni – in sede di calciomercato. Ce ne siamo accorti tutti solo qualche mese fa quando Davide Frattesi e Marcus Thuram, due dei sogni estivi di Pioli, hanno finito per scegliere l’Inter lasciando con un un pugno di mosche in mano il club di Gerry Cardinale. E dei diversi obiettivi comuni, uno in particolare potrebbe portare ad una svolta per le strategie di Moncada e Marotta in vista dell’anno nuovo in arrivo.

Inter-Milan, colpo da 100 milioni: decisione già presa

Sia i nerazzurri che i rossoneri, nonostante gli investimenti estivi, sono ancora alla ricerca di un rinforzo importante in attacco. Il Milan fa enorme fatica a segnare ed i tifosi ancora rimpiangono la mancata firma di Taremi: Marotta, invece, deve fare i conti con l’infortunio di Arnautovic e l’eventuale ed immediata sostituzione della punta austriaca.

Secondo diverse fonti spagnole, la pista che porta ad uno dei nomi che Inter e Milan stanno corteggiando da parecchio tempo potrebbe in un lampo chiudersi definitivamente per le milanesi. Si tratta di Santiago Gimenez, gioiello argentino ma nazionale messicano (e con passaporto italiano) protagonista con la maglia del Feyenoord. Punta che è andata a segno già 15 volte nelle 12 presenze stagionali complessive con gli olandesi, con anche 3 assist vincenti all’attivo.

In tal senso, proprio la dirigenza del Feyenoord – che punta evidentemente a blindare Gimenez – avrebbe fissato un prezzo altissimo per la cessione del 22enne di Buenos Aires: 100 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori portata sia per l’Inter che per il Milan, entrambe molto attente ai conti e che non riuscirebbe a sostenere una spesa del genere. In questo modo, la pista che porta a Gimenez pare destinata a sfumare definitivamente.