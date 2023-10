Guendalina, il nuovo look spiazza: Instagram in tilt

Guendalina Canessa continua a stupire sui social network. Lo scatto pubblicato qualche giorno fa ha lasciato tutti senza fiato

Guendalina Canessa è oramai una nota influencer, che continua ad ammaliare il suo pubblico tramite i social network.

La carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel lontano 2007 per Guendalina, quando partecipa al noto reality show ‘Grande Fratello’ condotto da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione Guendalina si classifica terza, e questo la porta a spopolare sempre di più.

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, infatti, Guendalina diventa opinionista in molti programmi come ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio Cinque’, entrambi condotti da Barbara D’Urso.

Sentimentalmente è stata sposata con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne programma condotto da Maria De Filippi. Nel 2012 la coppia da alla luce la primogenita Daniela. La storia si è poi concluso, con i due che hanno però mantenuto ottimi rapporti. Oggi Guendalina Canessa è sempre più attiva sui social, dove condivide scatti sia di vita professionale che privata.

Guendalina Canessa, il spiazza tutto: fan in tilt

Come già accennato, Guendalina Canessa ha sempre più seguito sui social network, con il suo profilo Instagram che ha raggiunto i 636.000 follower.

Questo dimostra quanto, nonostante il passare del tempo, il pubblico continui a seguirla con grande interesse. Il merito ovviamente va anche ad una bellezza esplosiva, che l’influencer mette in mostra in ogni singolo scatto pubblicato. L’ultimo, come prevedibile, non ha fatto eccezione, con il look che ha lasciato tutti di sasso.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un vestito lungo, trasparente nella parte superiore e di colore nero in quella inferiore. Il vestito riesce comunque a mettere in evidenza delle forme prosperose, con i fan che non hanno potuto far altro che riempire il contenuto di like e commenti.

“Stupenda come sempre”, “sei pazzesca, vorrei il tuo outfit”, “sei meravigliosa” e “bellissima, oltre che simpatica”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso lo scatto in questione. Questo va a testimoniare quanto i contenuti di Guendalina siano apprezzati dai fan, che hanno intenzione di sostenerla sempre di più.

Il consiglio è quello di non smettere di seguirla, perché Guendalina ha ancora voglia di continuare a stupire. I prossimi scatti – ne siamo certi – continueranno a lasciare tutti senza fiato.