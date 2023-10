Ritiratosi oramai lo scorso 4 di giugno, in questi mesi di lontananza dal campo, e dal calcio, Zlatan Ibrahimovic si è dedicato interamente alla famiglia ed ai suoi progetti personali, come ad esempio il Padel Zenter di Milano.

Ed è proprio nel capoluogo meneghino che la leggenda svedese è rimasta a vivere, confermando così il suo attaccamento ad una città che gli ha dato tanto in carriera.

Ora però è giunto il momento di tornare “in campo”, e le ultime indiscrezioni lasciano credere che questo scenario possa verificarsi prima del previsto. Stando a quanto trapelato questa mattina in edicola, infatti, Ibrahimovic avrebbe preso una decisione clamorosa, sciogliendo ogni dubbio in merito al suo, imminente, futuro.

Decisione presa da Ibrahimovic: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dopo il ritiro di qualche mese fa sembrerebbe essere deciso a tornare nel suo habitat naturale, il calcio. Lo svedese ha intenzione di incidere anche in questa sua nuova carriera, stando anche a quanto confermato in una sua recente uscita pubblica dove ha detto: “Non voglio essere un simbolo, voglio fare ancora la differenza“.

Messaggio chiaro, che il Milan di Stefano Pioli avrebbe recepito senza troppe difficoltà. Sì, perché sono settimane che più o meno apertamente il diavolo corteggia Ibrahimovic, con lo stesso presidente Paolo Scaroni che recentemente ha detto: “Porte aperte per Ibra, sempre, ma decida cosa vuole fare da grande“. Questa decisione presto potrebbe arrivare, con le parti al lavoro per trovare un accordo che possa aprire un nuovo capitolo della carriera dello svedese.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto entrare nello staff dirigenziale del Milan, già ampiamente coperto, ma a cui una figura (di campo) carismatica e di riferimento come lo svedese possa fare più che comodo, soprattutto a Stefano Pioli, che rischia di perdere il timone del gruppo per tutti i malumori che si sono venuti a creare nell’ultima settimana.

Milan: Ibrahimovic pronto a dire sì, ma ad una condizione

Il rapporto fra Ibrahimovic ed il Milan è pronto ad andare anche oltre il campo, ma lo svedese sarebbe propenso a tornare a Milanello ad una sola condizione.

Il problema alla base, al momento, non sono i soldi, non è neppur trovare una quadra con i numerosi contratti pubblicitari personali per Ibrahimovic gestite. Il nodo principale della faccenda è il ruolo che la leggenda del Milan dovrebbe ricoprire, e la libertà d’azione che potrebbe avere.

Niente incarichi part-time o di rappresentanza. Ibrahimovic se deve tornare al Milan lo farà da protagonista, e dunque non spetta altro che a lui ed alla società trovare una quadra.

Retroscena Ibrahimovic: ritorno vicino?

Ibrahimovic è desideroso di tornare al Milan, ed il retroscena svelato da Il Corriere della Sera potrebbe essere un ulteriore indizio a conferma di questo. Essenzialmente il quotidiano milanese racconta che persone viene allo svedese parlano di un Ibrahimovic che ha ammesso di aver sente una scossa tornato a Milanello dopo quel derby-choc. “Il richiamo del campo? Chissà“.