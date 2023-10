Serie A: presidente accusato di corruzione

Clamorose notizie che riguardano un presidente di Serie A che è stato accusato di corruzione e ora si fa veramente dura per la società provare ad uscire da questa situazione.

Incredibile quello che sta accadendo quest’anno per il calcio italiano, con continue situazioni di disagio che stanno coinvolgendo le migliori società della Serie A. Adesso anche un altro presidente è finito nei guai seri.

Non è stato Fabrizio Corona questa volta a lanciare la notizia. Perché è venuto fuori all’improvviso dai migliori quotidiani italiani la notizia che coinvolge il presidente di calcio in un’affare davvero spiacevole.

Serie A: presidente accusato

E’ grave la notizia uscita fuori in queste ore con l’ultim’ora lanciata dal Corriere della Sera riguardo un presidente di calcio di Serie A che è stato accusato di corruzione per vicende vecchie. Arrivano ora delle nuove notizie che mettono il club e i tifosi in ansia per quello che è accaduto e per ciò che potrebbe accadere in futuro. Perché al momento la situazione è già difficile e presto potrebbero arrivare delle nuove batoste per la società.

Al momento ci sono situazioni già particolari che deve affrontare la società. Perché c’è la netta sensazione che qualcosa possa accadere da un momento all’altro. Il club già vive un momento difficile e vuole provare a caprine di più come lo stesso presidente che ora si sta già attivando per difendersi con i propri avvocati. L’intenzione è quella di restare ancora una volta in Serie A e fare sognare i propri tifosi.

Salernitana: Iervolino accusato di corruzione, i fatti

Arriva l’annuncio di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che è indagato (insieme ad altre sei persone) per concorso in corruzione aggravata dalla Procura di Napoli.

Clamoroso annuncio del Corriere della Sera che svela quanto sta accadendo riguardo la vicenda che risale al 2018 e alla scissione del patronato EncalInpal in due patronati, Encal-Cisal e Inpal.

Il segretario generale Cisal, Francesco Cavallaro avrebbe corrotto il segretario generale del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari. Sarebbe stato offerto in cambio in favore l’assunzione del figlio di Ferrari come docente all’Università telematica Pegaso, che proprio in quegli anni era di proprietà di Iervolino.

Salernitana: Iervolino si difende dalle accuse

Adesso bisognerà capire come si risolverà, si spera il prima possibile e in maniera positiva, questa vicenda del presidente Danilo Iervolino della Salernitana che è stato accusato di corruzione e vuole provare il prima possibile a mettersi alle spalle questa triste parentesi che lo starebbe tormentando.

Il numero uno del club granata vuole concentrarsi il prima possibile sulla sua creatura, la Salernitana, per ottenere il massimo in vista di questa stagione che si è dimostrata subito complicata e difficile da gestire. Infatti è già stato esonerato l’ormai ex tecnico Sousa con il nuovo allenatore che è diventato Inzaghi, ma non è cambiato nulla al momento con il club che è all’ultimo posto di Serie A.