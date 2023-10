“Lovely dinner”: Silvia è una ‘bomba’ | FOTO

Scatto bollente da parte della modella Silvia Corrias, diventata reginetta dei social dopo la separazione dall’ex marito

Popolo del web che sta letteralmente perdendo la testa per l’affascinante e sensuale Silvia Corrias, modella sarda trapiantata ormai a Milano da anni un po’ per amore e un po’ per lavoro. Negli ultimi mesi tantissime persone si sono appassionate alla sua storia e hanno deciso di seguirla su Instagram per curiosare un po’ nella sua vita.

L’influencer è stata infatti protagonista di diversi dibattiti soprattutto perché non molto tempo fa è stata scaricata dal suo ex marito che ha perso la testa per una sua collega. Il suo ultimo compagno è stato l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, con il quale tempo addietro si è sposato in gran segreto.

Salvo poi essere lasciata qualche tempo dopo a causa di una rivale in amore. Il suo ex ha infatti deciso di interrompere la storia con lei per gettarsi nelle braccia di Mercedesz Henger. Questo non ha però abbattuto la modella che si è rimboccata la maniche e ha proseguito per la propria strada.

Chi è Silvia Corrias, influencer alla conquista dei social

Peccato solo che questo abbia fatto perdere un po’ di fiducia negli uomini da parte di Silvia Corrias che sembra più che altro intenzionata a pensare solo a sé a stessa e alla sua carriera in questo momento, senza dare troppa importanza a distrazioni di natura sentimentale. E, a quanto pare, la scelta fatta sembra quella vincente. A dimostrarlo ci pensa anche l’ultimo scatto arrivato direttamente da pranzo: “Lovely Dinner” è stato il commento della star del web.

Il seguito della Corrias continua ad aumentare sui social, soprattutto su Instagram dove è spesso testimonial per diversi importanti brand, e una buona parte del suo pubblico si è ormai affezionato e spera di vederla sempre più protagonista anche in futuro. Oltre ad essere un’apprezzata modella e reginetta del web, Silvia svolge anche un’altra importante mansione: quella di social media manager per un’importante agenzia impegnata nel campo dell’organizzazione di eventi.

Insomma tra sport, arte e vita mondana, l’influencer classe 1991 non sembra farsi mancare niente. L’unica cosa che, almeno apparentemente, sembra scarseggiare, sono le soddisfazioni di natura amorosa. Anche se prima o poi questo sentimento tornerà a bussare anche alle sue porte. In attesa che questo succeda di nuovo, la Corrias continua a puntare forte su di sé senza guardarsi troppo alle spalle.