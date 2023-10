Pioli ‘esonerato’: cosa sta succedendo

L’allenatore del Milan Stefano Pioli sente gli occhi addosso: il tecnico rossonero è finito nel mirino della critica e ora rischia seriamente l’esonero

Stavolta Stefano Pioli non l’ha passata liscia: le due sconfitte consecutive del suo Milan, contro Juventus e Paris Saint Germain, hanno scatenato le critiche. Due ko di fila contro squadre importanti, ma soprattutto partite perse senza segnare neanche un gol.

E pensare che i rossoneri venivano da una serie positiva ed erano anche primi in classifica. Evidentemente c’erano grandi aspettative, soprattutto dopo un calciomercato estivo giudicato molto positivo. E invece le perplessità delle scorse settimane, nonostante i risultati complessivamente positivi in campionato, sono esplose con la debacle in casa del Paris Saint Germain.

Rossoneri a soli due punti nel girone, ma comunque ancora in corsa per la qualificazione. Però, in tre partite non hanno mai segnato, raccogliendo due pareggi a reti bianche. Troppo poco per il Milan in Europa, e infatti tifosi e critici si aspettano risposte da Pioli. La gara contro il Napoli un banco di prova importante, ma stavolta l’allenatore dello scudetto sembra essere finito seriamente nel mirino. Giorno da incubo per il tecnico, che ha dovuto rispondere alle tante critiche nei suoi confronti.

Pioli accerchiato: l’allenatore del Milan rischia seriamente l’esonero

Attacco anemico, difesa non sempre costante e soprattutto la mancanza di una precisa identità. Ma quello che preoccupa è che il Milan sembra essere ancora un cantiere aperto. C’entrano, infatti, gli addi di Maldini e Massara, con la società che ha cambiato la dirigenza. Il tecnico Pioli si è salvato da questa rivoluzione, ma ora sembra essere all’angolo. Deve dare risposte, nonostante un contratto tutto sommato lungo, che lo lega al Milan fino al 2025.

E’ evidente che a parlare saranno i risultati: solo questi possono dare ragione a Pioli, altrimenti è elevato il rischio che la società possa decidere di imprimere una svolta per cambiare rotta anche dal punto di vista della guida tecnica. Soprattutto farlo adesso, senza aspettare la fine di questa stagione. Difficile capire chi potrebbe subentrare a Pioli, ma il club rossonero starebbe guardando all’estero: e in questo caso potrebbe venire fuori anche un nome a sorpresa. Pioli si è detto fiducioso, confidando nel poter riprendere in campionato quel trend positivo interrotto dalla sconfitta contro la Juventus. Anche la squadra dovrà fare la sua parte, dimostrando di essere vicina al suo allenatore in questo momento difficile.