Ribaltone in Serie A, Cannavaro è pronto

Fabio Cannavaro potrebbe esordire da allenatore in Serie A, si sta aprendo una soluzione abbastanza particolare per l’ex difensore

Il tecnico ha avuto esperienze in Cina e in cadetteria, ma non ha mai guidato una compagine nella massima serie italiana. A cinquant’anni compiuti è pronto per questa nuova avventura.

Il campionato potrebbe regalare ancora delle emozioni, soprattutto guardando ai cambi in panchina, che sono spesso all’ordine del giorno. Vedendo un po’ i risultati, ci sono tante squadre che potrebbero decidere per un avvicendamento, anche con una soluzione del tutto inaspettata.

Non è un caso come si stanno rilanciando le credenziali di Fabio Cannavaro, allenatore e soprattutto ex campione del mondo con l’Italia. Ha dato tanto da calciatore, potrebbe fare altrettanto da tecnico ma con un contesto ben diverso da quello della scorsa stagione.

Cannavaro in Serie A, una big può averlo

Nella precedente annata calcistica, il tecnico fu in ballo per la nazionale polacca per poi andare, quasi a sorpresa, sulla panchina del Benevento. I sanniti cercavano riscatto per andare direttamente in Serie A, ma l’esperienza fu un flop di grandi dimensioni, con l’addio anticipato dell’ex difensore e la retrocessione dei giallorossi in terza serie più che meritata, per quanto visto in campo. Esperienza formativa a suo modo, non conosceva bene il contesto ma il tecnico può rilanciarsi lì dove tutto è partito: Cannavaro nuovo allenatore del Napoli, l’idea prende corpo.

Partì da calciatore proprio come prospetto importante del club campano, che con la sua cessione respirò decisamente per qualche anno. Il difensore passò dall’essere un raccattapalle del “Maradona” a diventarne un protagonista con una carriera decisamente in crescendo con Parma, Inter, Juve e Real. In questo caso, sarebbe una sorta di traghettatore ideale, soprattutto se continueranno le perplessità su Rudi Garcia, che non ha la fiducia totale dell’ambiente e sente questo in città.

L’opzione dell’ex Pallone d’oro resta stabile, insieme a Mazzarri potrebbe essere un nome da utilizzare per l’immediato, non direbbe di no al club campione di Italia. Che poi punterebbe su ben altro profilo, ma Cannavaro avrebbe così modo di misurarsi comunque in Serie A, portando le sue idee e il suo gioco, e lanciando così anche la sua carriera da tecnico in Europa. Una missione possibile, il profeta potrebbe tornare in patria e non lo farebbe né per denaro e né per cavilli contrattuali.