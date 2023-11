Annalisa scottante sul palco: visione da capogiro

L’artista Annalisa Scarrone si è resa protagonista di uno show indimenticabile al Forum di Assago: scatto bollente sul suo profilo Instagram

Finalmente ce l’ha fatta. Annalisa Scarrone ha dovuto attendere parecchio tempo, ma ora il suo sogno si è realizzato. Nelle scorse ore l’artista savonese si è resa protagonista di un debutto sensazionale al Medionalum Forum di Assago, uno dei templi della musica italiana.

Il concerto in questione era sold out da mesi, a testimonianza di come anche tantissima gente non vedesse l’ora di prendere parte a questo evento incredibile. Un traguardo tanto sperato, che ha regalato ad Annalisa un’emozione unica. Lei è stata semplicemente magnifica e pure il corpo di ballo non ha affatto sfigurato. Le coreografie si mescolavano perfettamente ai brani dell’artista classe ’85.

Il 5 agosto l’ex concorrente di Amici ha raggiunto la soglia dei 38 anni di età, eppure sembra avere più energia oggi di quando era poco più che una ragazzina. Durante il concerto, inoltre, sono state proiettate delle visual spaziali che raccontano il lungo viaggio della popstar. E non manca mai uno sguardo rivolto al passato, perché è importante ricordarsi da dove si è partiti.

Annalisa magnifica al Forum: l’outfit lascia senza fiato

Allo stato attuale delle cose, Annalisa rappresenta una certezza assoluta dal punto di vista discografico. Non a caso, il nuovo album ‘E poi siamo finiti nel vortice’ ha ottenuto grandi risultati già nel giro di pochi giorni. Dal prestigioso palco milanese la cantante ci ha tenuto a ringraziare calorosamente tutti i presenti, invitandoli a godersi a pieno la serata.

Le ha pensate davvero tutte per offrire ai fans uno spettacolo indimenticabile. Ad esempio, sulle note di ‘Euforia’, come una supereroina Wonder Woman si è calata dall’alto per buttarsi idealmente nel vortice, che rappresenta la libertà di esprimersi, vivere e amare.

Annalisa tiene parecchio al concetto di libertà, tant’è vero che in un’intervista rilasciata ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ non ha criticato assolutamente il nudo della collega Elodie. “Siamo poche cantanti donne e ci stanno sempre a rompere“, ha aggiunto l’artista 38enne.

Parallelamente, la cantante ha postato sul proprio profilo Instagram, dove conta ben 2,1 milioni di followers, una serie di scatti inerenti allo show del Forum di Assago. Outfit estremamente sexy per Annalisa, la quale vanta un fisico a dir poco mozzafiato.

Una visione da capogiro, che inevitabilmente ha scatenato i fan nei commenti sotto al post. La bellezza della moglie di Francesco Muglia si unisce ad un talento raro e genera un cocktail pazzesco a cui è particolarmente difficile opporre resistenza. Semplicemente straordinaria.