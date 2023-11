Atalanta, Gasperini nei guai: tre big infortunati

C’è un grosso problema per l’Atalanta: Gasperini perde tre titolari per la gara di Europa League di giovedì, ecco tutti i dettagli.

Si allunga l’infermeria dell’Atalanta con Gasperini che per le prossime gare dovrà fare a meno di tre titolari: ecco le ultimissime notizie in merito allo stop di questi giocatori che hanno saltato l’ultimo allenamento. Annuncio tremendo per il tecnico che adesso deve fare i conti con queste assenze che, sicuramente, rischiano di compromettere la formazione iniziale della Dea che si gioca la qualificazione al turno successivo di Europa League.

Assenza pesante per l’Atalanta che perde tre giocatori: due di questi oltre a saltare l’impegno di Europa League contro lo Sturm Graz, non ci saranno neanche nel match di campionato contro l’Udinese. Problema non di poco conto per Gasperini che adesso dovrà fare altre scelte e puntare su giocatori nuovi in vista di questo doppio impegno.

Atalanta: tre big si fermano per infortunio, ultime notizie

L’Atalanta perde tre titolari: annuncio a sorpresa di Sky Sport che riporta l’assenza dei giocatori che non hanno preso parte all’ultimo allenamento. La gara di Europa League di giovedì è molto importante per la Dea che deve fare i conti con questi infortunati.

Brutta tegola per il tecnico che deve fare i conti con queste tre assenze: in un solo colpo l’allenatore dovrà fare a meno di importanti giocatori che non saranno a disposizione per la gara di Europa League. Due di questi, inoltre, salteranno anche l’altra partita e torneranno direttamente dopo la sosta di novembre. Ecco le ultimissime notizie su questi infortunati.

Infortuni Atalanta: si fermano anche Charles De Ketelaere, Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri.

Infortuni De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri: ecco cosa è successo

Infortunio serio per Matteo Ruggeri e Charles De Ketelaere: quando torneranno? Entrambi recupereranno dopo la sosta di novembre e saranno a disposizione dell’Atalanta per fine novembre. Il laterale è alle prese con dei problemi alla caviglia destra. De Ketelaere soffre dei postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento dei legamenti. Il terzo giocatore dell’Atalanta infortunato è Scalvini che è alle prese con la lombalgia. Salterà sicuramente la gara di Europa League ma la speranza di Gasperini è quella di riaverlo per la partita di Serie A contro l’Udinese.

Atalanta: infermeria piena e calendario insidioso

Lista lunga degli infortunati Atalanta: De Keteleare, Scalvini e Ruggeri si aggiungono alla lista insieme a Palomino e Touré. Giovedì ci sarà l’impegno di Europa League in casa contro lo Sturm Graz, che dirà tanto riguardo la qualificazione dei nerazzurri. Inoltre, domenica è in programma la trasferta contro l’Udinese, prima della sosta per le Nazionali.