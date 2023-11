Inter scatenata: Marotta prepara 3 colpi sul mercato

Beppe Marotta sta per mettere a segno tre super colpi: il direttore sportivo è vicinissimo a tre pedine di grande livello.

L’Inter ha ottenuto tre punti pesantissimi a Bergamo ed è sempre più leader del campionato, anche se la Juventus non sembra intenzionata a mollare la presa. I nerazzurri conservano due punti di vantaggio sui bianconeri e molto dirà la sfida dell’Allianz Stadium del 26 novembre: un eventuale successo degli uomini di Simone Inzaghi consentirebbe alla Beneamata di fare un primo importante passo verso il tricolore.

Nel frattempo Beppe Marotta è sempre al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. La speranza dei tifosi nerazzurri è che il direttore sportivo possa mettere a segno qualche altro colpo già nel prossimo mercato di gennaio, così da poter dare l’assalto non solo allo scudetto e alla Coppa Italia, ma anche alla Champions.

Tuttavia, l’impressione è che Marotta sia maggiormente concentrato su qualche acquisto low-cost per la prossima stagione. Il manager è il ‘re’ dei parametri zero e pare proprio che sul suo taccuino siano finiti dei nomi molto importanti in scadenza di contratto con i rispettivi club.

Inter scatenata sul mercato: triplo colpo di Marotta

In prima fila c’è Piotr Zielinski, che vedrà scadere la sua intesa con il Napoli al termine di questa stagione. Il club sta lavorando sul rinnovo, come ha fatto capire anche il ds Meluso prima di Salernitana-Napoli, ma l’Inter è ovviamente un’ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione dal giocatore se si chiudesse l’avventura azzurra.

Per quanto riguarda invece il reparto arretrato, Beppe Marotta sta seguendo con grande attenzione Tiago Djalò, il 23enne difensore centrale giunto alla sua quarta stagione con il Lille in Ligue 1.

Il portoghese ha un passato anche nel Milan: i rossoneri lo acquistarono nel gennaio 2019 e lo aggregarono alla formazione Primavera, per poi cederlo l’estate successiva al Lille nell’operazione che ha portato Leao a indossare la maglia del Diavolo. Infine, Marotta sta sondando attentamente anche il mercato degli attaccanti e pare aver individuato il giocatore che può fare al caso dell’Inter. Si tratta di Mehdi Taremi, l’attaccante del Porto che la scorsa estate sembrava davvero molto vicino al Milan.

Con il Porto il bomber iraniano ha totalizzato finora 83 reti in 161 presenze in tutte le competizioni. Tuttavia in questo campionato sono solo due le reti messe a segno da Taremi: il giocatore è in scadenza di contratto e tutto lascia pensare che questa sia la sua ultima stagione con i Dragões. Nel suo futuro potrebbe esserci l’Inter.