Accolto il ricorso: 3-0 a tavolino per l’italiana, il Tribunale ha deciso

Vittoria a tavolino per il club italiano: c’è l’annuncio del Giudice Sportivo che ha accolto il ricorso della società.

E’ stato ufficialmente accolto il ricorso da parte del club, che aveva chiesto al Giudice Sportivo di annullare l’esito della partita e decretare il 3-0 a tavolino. Ecco tutti i dettagli su questa decisione che cambia anche la classifica con la squadra che, adesso, avrà tre punti in più in classifica.

Lo scorso 22 ottobre la gara terminò a sfavore dei padroni di casa che chiesero al Giudice Sportivo di intervenire per cambiare l’esito del risultato. Alla base di questa richiesta un errore da parte degli ospiti che avevano effettuato un cambio che andava a stravolgere tutto. Dopo vari ricorsi, ecco la comunicazione ufficiale da parte della Lega con il Giudice Sportivo che ha accolto la richiesta del club e annunciato la vittoria a tavolino per la squadra.

Vittoria a tavolino: annuncio ufficiale

Stagione travagliata per il club a causa delle questioni extra campo che hanno compromesso l’avvio di campionato. Le difficoltà societario hanno pesato e non poco anche se, dopo dieci giornate, la squadra è risalita in classifica ed attualmente occupa il sesto posto. La speranza è quella di risalire ulteriormente anche se le prime posizioni sono abbastanza distanti.

Intanto, c’è una buona notizia per il club che recupera tre punti grazie al Giudice Sportivo che ha annullato la sconfitta contro il Città di Sant’Agata. La Reggina con questo risultato risale nella classifica del girone I di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto le motivazioni che hanno portato alla vittoria a tavolino della Reggina contro il Città di Sant’Agata.

A causa di un cambio illegittimo, che non andava a violare il numero di under in campo, la squadra amaranto ha ottenuto la vittoria a tavolino per 3-0.

Reggina: il giudice accoglie il ricorso, 3-0 a tavolino contro il Sant’Agata

Attraverso un comunicato, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha motivato la decisione e decretato la vittoria a tavolino da parte della Reggina contro il Sant’Agata. Questo l’annuncio, con l’accoglimento del ricorso da parte della società ‘Fenice Amaranto’ chew aveva chiesto di annullare il risultato dello scorso 22 ottobre a causa di una sostituzione illegittima da parte degli ospiti.

“Il Giudice Sportivo ha decretato la vittoria a tavolino per 3 a 0 nei confronti della società La Fenice Amaranto (Reggina, ndr)”, la squadra calabrese aveva contestato la sostituzione del Città Sant’Agata che aveva violato il regolamento degli under da schierare in campo. La battaglia legale è destinata a proseguire visto che il direttore generale del Città di Sant’Agata, ha annunciato il ricorso riguardo la decisione del Giudice Sportivo.