Arsenal: nuovo portiere, Arteta lo compra dall’Italia

By

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo sempre di più in vista delle prossime settimane, quando ci sarà poi a gennaio la sessione di riparazione che può regalare diversi colpi.

Novità importanti che riguardano la situazione del club inglese, dove c’è l’Arsenal che vuole provare a rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi anni con la volontà di chiudere dei colpi importanti.

Perché c’è un problema in un reparto per i londinesi che l’allenatore stesso ha intenzione di voler risolvere il prima possibile. Ci sono ora dei nuovi possibili colpi in arrivo nelle prossime settimane.

Calciomercato Arsenal: colpo dall’Italia

L’Arsenal di Arteta ha perso lo scudetto la passata stagione venendo rimontato proprio nelle settimane finali dal Manchester City del suo maestro Guardiola. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano le scelte che vuole fare l’allenatore, perché c’è la chiara volontà di rinforzarsi piano piano sempre di più per diventare una big come un tempo del calcio inglese e anche in Europa.

Dopo tantissimi anni difficili ora l’Arsenal è pronta a tornare ad essere un club temuto grazie al proprio giovane allenatore che sta provando a portare avanti un progetto in maniera precisa e importante che possano provare a svoltare in futuro.

Tra i vari obiettivi c’è sicuramente il portiere, che in questa stagione non sembra dare delle garanzie al tecnico. Infatti, proprio Raya è sotto esame e può essere fatto fuori a fine stagione con Arteta e la società che cambierebbero portiere. Tra le scelte future c’è una che gioca in Italia.

Calciomercato: Arsenal su Provedel

E’ criticato in questo momento della stagione il portiere Raya che è finito nel caos in quello che è stato il triplo controllo del Var in occasione del gol del Newcastle che ha battuto i Gunners nell’ultima partita di campionato. Ora l’Arsenal si guarda attorno e pensa anche a Provedel.

Il club inglese ha voglia di cambiare alcune cose e tra queste ci sarebbe anche il portiere Raya che non convince. Per questo motivo si pensa ad un nuovo portiere per l’Arsenal e piace Provedel.

Arsenal: Provedel una delle prime scelte

Decisiva questa stagione per arrivare alla prossima estate e fare una scelta riguardo quello che sarà il futuro di Raya pronto a farsi da parte con l’Arsenal che acquisterebbe poi un nuovo portiere. La svolta può arrivare proprio nei prossimi mesi con Provedel della Lazio che è uno dei profili che piace tanto anche viste le sue abilità di costruzione dal basso.