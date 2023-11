Altro caso in stagione per il calcio italiano che da anni non trova pace, questa volta però sembra più grave del previsto con il caso calcioscommesse che tiene banco.

E’ un momento particolare quello che sta vivendo il calcio in Italia, perché ci sono delle possibilità concrete che accada qualcosa di negativo in vista delle prossime stagioni.

E’ un momento difficile per il calcio italiano che vuole provare a combattere insieme ai colpevoli e ai ragazzi che sono coinvolti in questa patologia il caso scommesse.

Calcioscommesse: scoppia il caso in Italia

E’ noto da sempre che il caso calcioscommesse è un fenomeno reale e grave per il mondo dello sport calcistico che ne soffre dagli inizi dell’invenzione di questo sport. Da sempre ci sono state partite truccate e piano piano si è andati avanti con la possibilità di riuscire a far venir fuori i colpevoli e incastrare chi si ritrovava coinvolto in questo tipo di iniziative e organizzazioni illegali. Adesso però non sono truccate le partite, ma comunque c’è un caso scommesse che tanto fa discutere in Italia.

Perché sono gli stessi calciatori a scommettere sulle partite di calcio e altri sport, ma anche delle gare che coinvolgono loro stessi. Per questo motivo sono arrivate le prime squalifiche dopo alcune indagini che hanno visto coinvolti anche grandi giocatori e giovani talenti del panorama italiano. Intanto, ci sono delle novità importanti che riguardano la possibilità di cambiare il mondo del calcio in Italia. C’è la chiara volontà di intervenire e ribaltare tutto.

Calcioscommesse Serie A: interviene la Lega

Secondo le ultime notizie che riporta il Corriere della Sera è la Lega Serie A che vuole intervenire direttamente per provare a mettere fine a questo fenomeno. C’è la volontà di fare delle lezioni e di aumentare la formazione dei giovani giocatori in particolare riguardo questo tema di calcioscommesse Serie A che può essere formativo per la propria vita prima ancora di dover arrivare a delle squalifiche che farebbero riflettere.

Dopo i recenti casi in Italia di Fagioli e Tonali, riparte l’appuntamento con la formazione sui temi dell’integrità sportiva, del betting e del match-fixing. Un appuntamento che sarà dedicato ai calciatori delle prime squadre e delle formazioni Primavera e Under 17 dei club di A. L’obiettivo è proprio quello di educare i giovani calciatori professionisti e allontanarli da questo mondo delle scommesse.

Lega Seria A: confronto con i calciatori

Sarà importante affrontare tutto con il dialogo e il confronto con calciatori e staff tecnici e dirigenziali per approfondire norme, limiti, divieti e sanzioni in questo caso calcioscommesse.