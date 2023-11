Serie A: il presidente cede il club, è stato minacciato di morte

By

Arrivano le ultime notizie che riguardano il possibile passaggio di consegna di un presidente che è pronto a mettersi da parte e dare la guida della sua proprietà.

Spuntano fuori anche dei retroscena importanti che riguardano quello che può essere il futuro del club che potrebbe avere un nuovo proprietario dopo che l’attuale ha dato il suo tempo di scadenza.

In Italia tanti presidenti si sono fatti da parte nel corso degli ultimi anni tra problemi economici, con la giustizia e perché non sentivano di essere ricambiati nel duro lavoro dalla tifoseria. Potrebbe esser il caso di uno degli attuali presidenti che si è sfogato su questo tema.

Serie A: un club verso la cessione

E’ un momento complicato per un club in Italia che potrebbe essere ricevere un cambiamento importante in vista dei prossimi anni, perché lo stesso presidente ha dichiarato di voler cambiare tutto.

Il presidente di Serie A ha raccontato quello che in questi anni gli sarebbe capitato. Perché più volte in questi 20 anni di gestione ha ricevuto minacce di morte e insulti di ogni genere, ma non gli hanno mai portato il pensiero di dover andar via.

Cessione Lazio: la decisione di Lotito

E’ stato proprio il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Alessandro Alciato, durante la trasmissione Storie di Serie A, per raccontare alcuni retroscena in diretta in onda sulla Radio Tv della Serie A con Rds riguardo anche a quella che potrebbe essere la cessione della Lazio.

La Lazio è pronta a cambiare in vista dei prossimi anni, ma questo non vuol dire che si valuta la possibile cessione del club, anzi. Il presidente ha parlato di diversi argomenti, con uno sguardo rivolto anche alla gestione futura della sua società che potrebbe avere un nuovo proprietario, ma restando sempre in famiglia con il controllo nelle mani del figlio.

Lazio: Lotito passa la società al figlio

Infatti, è stato proprio Lotito a parlare di quella che potrebbe essere in futuro la gestione della Lazio nelle mani di suo figlio Enrico che ad oggi si occupa del settore giovanile del club biancoceleste.

Lotito ha raccontato che questa società della Lazio un giorno potrebbe passare nelle mani di suo figlio Enrico, è questa l’idea ora che è entrato nel sistema e si occupa del settore giovanile.

Lotito ha anche svelato che fu Berlusconi a chiamarlo per approdare alla Lazio e risolvere i suoi problemi, visto che nel 2004 c’erano 550 milioni di debiti.