Colpo a zero dalla Premier: che affare in Serie A

Un giocatore della Premier League è fuori dai piani del suo attuale club. Possibile lo sbarco in Italia: due società ci pensano.

Alla sessione invernale del mercato mancano ormai meno di due mesi e sono numerose le società della Serie A che hanno iniziato a riflettere sui possibili colpi da mettere a segno, così da accontentare le richieste dei rispettivi allenatori. Riflessioni e valutazioni che coinvolgono anche un giocatore attualmente militante in Premier League ma fuori dai piani del suo attuale club e destinato quindi a lasciare presto l’Inghilterra.

Parliamo di Thiago Alcantara, la cui ultima presenza in campo con indosso la maglia del Liverpool risale al 26 aprile. Da quel momento in poi è sparito dai radar, a causa di un grave infortunio rimediato all’anca. Il calciatore, in questi mesi, ha lavorato a parte sotto lo sguardo attento dello staff medico dei Reds ma non è ancora chiaro quando potrà ricominciare ad allenarsi insieme al resto del gruppo. La società, intanto, ha voltato pagina come testimoniato dai tanti acquisti effettuati in estate al fine proprio di rimpolpare il reparto di centrocampo.

Alla corte di Jurgen Klopp, in particolare, sono arrivati Dominik Szoboszlai (70 milioni), Alexis Mac Allister (42) e Ryan Gravenberch (40): giovani talenti sui quali il tecnico tedesco ha intenzione di puntare forte. Appare quindi ai titoli di coda il matrimonio tra il Liverpool e Thiago Alcantara che tra 8 mesi, al termine del contratto in essere, verrà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Possibile, in tal senso, uno sbarco in Serie A: sono due, infatti, le squadre che hanno iniziato a raccogliere informazioni sul suo conto.

Dalla Premier League alla Serie A a parametro zero: due club ci pensano

Il centrocampista 32enne, ad esempio, piace alla Juventus messasi alla ricerca di centrocampisti abili in fase di recupero palla e nell’impostazione della manovra da consegnare a Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Inter che lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti in attesa di capire se confermare o meno Davy Klassen impiegato fin qui con il contagocce da Simone Inzaghi.

Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno 2024: in caso di divorzio, allora l’Inter proverà a farsi avanti in maniera concreta per Thiago Alcantara. La possibilità di mettere le mani a condizioni low-cost su un elemento di grande qualità e tecnica (seppur tormentato da continui problemi fisici) intriga la Juventus e i nerazzurri.

Contatti veri e propri tra le parti ancora non ce ne sono stati ma l’interesse nei confronti del classe 1991 è concreto. Il duello di mercato può scattare da un momento all’altro.