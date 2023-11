Convocati Italia, due novità: c’è un grande ritorno, l’annuncio

Tona in Nazionale uno dei protagonisti della vittoria degli Europei: decisione clamorosa di Luciano Spalletti, ecco tutti i dettagli sulle convocazioni Italia.

Convocati Italia: c’è un gradito ritorno, l’annuncio

Prima di questo turno di campionato, il ct annuncerà i giocatori convocati dall’Italia. Questi gli appuntamenti: venerdì 17 novembre, a Roma contro la Macedonia e lunedì 20 in trasferta, sul campo neutro di Leverkusen, contro l’Ucraina. Partite insidiose che diranno molto sul futuro della Nazionale che è in cerca del pass per Euro 2024.

La prossima settimana, dunque, i giocatori convocati da Spalletti si ritroveranno a Coverciano per preparare le ultime due partite del girone di qualificazione. Servono quattro punti per la partecipazione alla prossima competizione europea, altrimenti l’Italia dovrà giocare un altro spareggio playoff in programma a marzo.

Ecco l’anticipazione sui convocati dell’Italia: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi. Torna in Nazionale una vecchia conoscenza, protagonista di Euro 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, per sostituire Tonali Spalletti sta pensando di richiamare in Nazionale Jorginho.

Convocati Italia: c’è anche Jorginho in lista, ecco le novità

Dopo l’esclusione dallo scorso Mondiale 2022 in Qatar, l’inaspettata addio di Roberto Mancini, l’Italia non vuole fallire la qualificazione ai prossimi Europei. Le ultime due gare saranno decisive. Ecco perché Spalletti non vuole fallire ed è pronto a convocare i migliori del momento. E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a dedicare spazio riguardo le possibili convocazioni dell’Italia per le gare contro Macedonia e Ucraina. Diverse novità in difesa con Buongiorno e Rugani che sperano in una chiamata. A centrocampo c’è Colpani del Monza ma la sorpresa è il ritorno in Nazionale di Jorginho, pronto a sostituire lo squalificato Tonali.