Serie A: allenatore inc**zato, la svolta

Arriverà la svolta per l’allenatore proprio nelle prossime ore, perché un club di Serie A rischia di finire nei guai e dover cambiare per forza tutto in vista del finale di stagione.

Situazione particolare da dover gestire visto che al momento c’è poca fiducia dopo una grande avvio di stagione. Ora però è crisi totale per il club che non sa veramente più come uscire da questa situazione delicata.

Adesso il tecnico prova a scuotere la squadra per ottenere qualcosa di importante, perché senza risultati rischia il posto in vista delle prossime partite e del resto della stagione.

Serie A: una panchina a rischio esonero

Si scenderà in campo già venerdì in Serie A con Genoa Hellas Verona e la squadra di Marco Baroni che dovrà provare a fare risultato per salvare la panchina del tecnico da un esonero.

In conferenza stampa ha parlato proprio Baroni di quelli che potrebbero essere i risultati della squadra e il momento, ma anche di cosa potrebbe accadere in vista delle prossime settimane.

“Siamo incazzati con noi stessi perchè sappiamo che dobbiamo fare di più”. Questo ciò che ha detto l’allenatore che sa di non essere in un momento facile per la propria carriera in questa stagione. Poi su Dawidowicz, Lazovic e Cabal ha voluto svelare quelle che sono le condizioni dei tre giocatori in questo momento. Con i primi due che torneranno soltanto dopo la sosta.