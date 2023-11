Esonero in Italia, bloccato il sostituto: ecco quando arriva

Esonero in Italia, c’è un nuovo annuncio che spiazza i tifosi: ecco quando arriva il prossimo allenatore.

La stagione sta entrando nel vivo e molte società sono a lavoro per cambiare le sorti del campionato. Una pratica comune, utilizzata da molti club, è il cambio in panchina. Ecco le ultimissime in merito al nome del sostituto che è pronto a subentrare e guidare questa squadra verso nuovi risultati. Ghiotta occasione per l’allenatore che è finito nel mirino di un nuovo clu: ecco le ultimissime in merito a questo ennesimo ribaltone in panchina.

E’ crisi vera per la squadra che ha ottenuto dei risultati negativi. La sconfitta ha condannato il tecnico all’esonero che è stato ufficializzato qualche girono fa. Valutazioni in corso, da parte della società, riguardo il sostituto: ecco quando arriverà il nuovo allenatore che è già stato contattato dai vertici dirigenziali.

Esonero deciso, ecco quando arriva il sostituto

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’allenatore: la società è a lavoro per trovare al più presto un sostituto all’altezza, dopo la comunicazione ufficiale riguardo l’esonero del tecnico il club s’è messo alla ricerca di un altro allenatore. Tra i profili sondati c’è anche l’ex di turno che è pronto ad accettare la proposta.

Svolta immediata per la società italiana che vuole far tornare in panchina una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’obiettivo è salvare la stagione, compromesso da questo avvio negativo. Ennesima chance in panchina, dunque, per l’esperto allenatore che adesso è pronto a guidare, per l’ennesima volta nella sua carriera, una storica piazza italiana che l’ha messo in cima alla lista delle preferenze.

Dopo l’addio di Tabbiani, la società è pronta a nominare come nuovo allenatore del Catania Rolando Maran.

Maran torna a Catania: le ultime notizie

Alla ricerca di un nuovo tecnico, dopo l’esonero di Tabbiani, la società ha messo nel mirino Maran che è pronto a tornare sulla panchina del Catania. Tra i nomi in lizza anche Cristiano Lucarelli, appena esonerato dalla Ternana. Ma il preferito della dirigenza è l’ex Chievo Verona che è reduce dall’esperienza nella serie cadetta, di un anno fa, a Pisa che s’è conclusa con un esonero. Accostato anche ad altre società, come la Sampdoria, Maran è attualmente libero e disponibile all’ipotesi di un ritorno a Catania, club che ha già guidato in Serie A.