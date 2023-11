Il Liverpool inguaia Allegri, addio definitivo alla Juve

Per la Juventus sembrano non esserci le opportunità sufficienti per realizzare il colpo di calciomercato, poiché è subentrato un convintissimo Liverpool.

La presenza in dirigenza di Cristiano Giuntoli per la Juventus rappresenta una garanzia importante per la gestione degli affari di calciomercato. Ciò accade soprattutto quando i giocatori coinvolti nelle trattative o possibili tali sono ben noti all’ex Ds del Napoli.

Tuttavia, quando in gioco entra un club dal fascino del Liverpool con la prospettiva di giocare in Premier League, diventa molto difficile reggere la concorrenza.

Il giocatore in questione è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del Napoli, classe 1994, è in scadenza di contratto con club di Aurelio De Laurentiis a giugno 2024. Durante l’ultima estate di calciomercato ha avuto la ricca opportunità di trasferirsi in Arabia Saudita, salvo declinare subito la proposta. Il legame con la casacca partenopea è forte così come il vincolo stretto anche dalla sua famiglia con la città.

Fra pochi mesi però potrebbero cambiare le carte in tavola. Se le parti non dovessero effettivamente riuscire a trovare un soddisfacente accordo per un rinnovo, Zielinski potrebbe fin da gennaio cercare alternative per il prosieguo della sua carriera. Di certo non gli mancano.

Napoli, Zielinski corteggiato da Juventus e Liverpool: la situazione

Le estimatrici al polacco non sono mai mancate. Ancor di meno in questa stagione, durante la quale sta ancora una volta manifestando il grande livello del suo calcio, nonostante i risultati del Napoli con Rudi Garcia non stiano entusiasmando più di tanto. Secondo le ultime indiscrezioni in circolazione, sul giocatore c’è la Juventus di Massimiliano Allegri.

Un interesse piuttosto datato, siccome la società bianconera ha sempre osservato con attenzione il centrocampista del Napoli, ma non è mai stato un approccio andato a buon fine. Stavolta, in assenza di un vincolo contrattuale con gli azzurri, gli scenari potrebbero mutare.

Piotr Zieliński sarebbe l’elemento giusto per dare un volto e consistenza al sostituto di Paul Pogba e al contempo di Nicolò Fagioli. Esperienza e qualità non mancano, tuttavia il giocatore del Napoli piace molto anche al Liverpool.

Per gli inglesi sarebbe un colpo a parametro zero alla portata e il giocatore sicuramente apprezzerebbe un’esperienza in Inghilterra, se non dovesse firmare un nuovo contratto col Napoli. La Juventus resta sull’attenti, consapevole che l’unica possibilità per sfidare concretamente i Reds sarà presentarsi da Zielinski e il suo entourage prima degli altri e vincere la battaglia sul tempo.